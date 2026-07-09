La muerte de Ernestina Pais: qué significa para la investigación el resultado de los estudios toxicológicos

Los estudios toxicológicos practicados sobre las muestras de sangre y orina que se tomaron durante la autopsia del cuerpo de Ernestina Pais, la conductora de TV y periodista que falleció hace 12 días cuando su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa en San Isidro, resultaron negativos. Es decir: no se detectaron restos de alcohol ni sustancias tóxicas en las vísceras de la víctima mortal del trágico hecho.

Los resultados de los estudios toxicológicos fueron entregados ayer a la fiscal Carolina Asprella, que conduce la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez y que está a cargo del expediente donde se investigan las circunstancias alrededor de la muerte de Pais.

Así fue el accidente de Ernestina Pais en San Isidro

“Fue un siniestro sin culpas de terceras personas. La hipótesis de la investigación es que todo ocurrió por una maniobra imprudente de la víctima, que cruzó el paso a nivel con las barreras bajas, a pesar de que el motorman hizo sonar la bocina. Los resultados de los peritajes toxicológicos permiten sostener que la imprudencia no obedeció al hecho de haber consumido alcohol u otro tipo de sustancias”, afirmó a LA NACION una calificada fuente con acceso al expediente.

Con esto, la causa judicial podría estar próxima a cerrarse. Solo faltaría tomar un par de declaraciones testimoniales, dijeron los voceros consultados.

El auto de Ernestina Pais después de ser arrollado por el tren

Pais, de 54 años, falleció el 26 de junio pasado a las 19.24 cuando su Honda City negro fue embestido por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel situado a la altura de la calle Sáenz Peña, en la zona conocida como Barrancas de San Isidro.

Según calificadas fuentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cruzó las vías con las barreras bajas y recibió el impacto en la puerta delantera izquierda.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro, que confirma que la conductora, que circulaba por la calle Elcano y dobló por Sáenz Peña en dirección a la avenida del Libertador, cruzó cuando las barreras estaban bajas y el paso del convoy era inminente.

“En el video se observa que la conductora del vehículo cruza las vías en diagonal, es decir, con la intención de esquivar las dos barreras. También se escuchó la bocina del tren cuando estaba por llegar al paso a nivel. Eran las 19.24”, habían dicho en su momento fuentes del caso.

Pais se dirigía al teatro Niní Marshall, de Tigre, para actuar en la obra “El divorcio del año”, dirigida por José María Muscari.

El vehículo que conducía Ernestina Pais fue arrollado por un tren

Pocas horas después del accidente se conocieron los resultados preliminares de la autopsia, que se hizo en el Hospital Interzonal General de Agudos Petrona V. Cordero, en San Fernando. El informe forense reveló que Pais había muerto como consecuencia de un traumatismo grave de cráneo.

“La causa inmediata de muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave. Además, el informe preliminar de la autopsia determinó una laceración hepática como causa mediata, es decir, una lesión en el hígado, y una laceración esplénica como causa básica, o sea, un daño en el bazo”, agregaron fuentes al tanto del resultado de la necropsia, que estuvo a cargo de la Delegación Departamental de la Policía Científica de San Isidro.

Durante la autopsia se tomaron muestras de orina y de sangre para realizar estudios toxicológicos, cuyos resultados se conocieron en las últimas horas.