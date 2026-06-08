Prisión preventiva para un hombre que intentó apuñalar a otro y le fracturó el rostro con un martillo

Una discusión callejera en Villa Pueyrredón terminó con un hombre gravemente herido después de que otro intentara apuñalarlo, lo golpeara a trompadas y finalmente le pegara un martillazo en el rostro que le provocó una fractura de órbita. La víctima debió ser operada de urgencia y continúa recuperándose de las lesiones sufridas.

El violento episodio ocurrió el 2 de junio en la esquina de José León Cabezón y Bolivia. Según la investigación, tras una pelea entre ambos hombres, el agresor extrajo un cuchillo tipo Tramontina y se abalanzó sobre la víctima. Para defenderse, la víctima utilizó un palo de madera, aunque no logró evitar el ataque.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el acusado logró sujetarlo del cuello e intentó darle un puntazo. En el intento por protegerse, la víctima sufrió cortes en las manos. La agresión continuó con golpes de puño en el rostro y culminó cuando el atacante tomó un martillo y lo golpeó en la cara.

La secuencia fue advertida por personas que transitaban por la zona, quienes alertaron a un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba cerca del lugar. El agente intervino de inmediato, frenó la agresión y secuestró el cuchillo cuando el sospechoso intentó descartarlo.

A raíz de las heridas sufridas, el hombre fue asistido por personal del SAME y trasladado inicialmente al Hospital Zubizarreta. Posteriormente fue derivado al Hospital Piñeiro, donde los médicos constataron una fractura de la órbita izquierda y decidieron practicarle una cirugía maxilofacial.

A partir de la intervención de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el agresor fue detenido e imputado por los delitos de lesiones y portación de armas no convencionales.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar que existían riesgos procesales. El planteo fue aceptado por la jueza Natalia Molina, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, quien dispuso que el acusado permanezca detenido mientras avanza la investigación.