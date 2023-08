escuchar

“Chano” Moreno Charpentier, el cantante de Tan Biónica, fue procesado por abuso sexual agravado contra su expareja Militta Bora, quien lo denunció hace cinco años.

“Se le imputa a Moreno Charpentier el hecho ocurrido una noche del mes de agosto de 2016, cuando tuvieron una pelea, dado que el imputado se drogaba y se ponía paranoico y violento, y la acusó de prostituta y de que había un tipo detrás de la cortina”, señala el fallo.

La medida la dictó el juez Luis Alberto Schelgel, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N 60, que dispuso esa resolución sin prisión preventiva para el músico, pero con un embargo de 704.700 pesos. De esta manera, afrontará el proceso en libertad.

“Respecto de la libertad ambulatoria del acusado, la información agregada a la causa revela que no se observan riesgos procesales que corresponda cauterizar con su encarcelamiento preventivo. Sumado a que el imputado carece de antecedentes penales y que por su parte se encuentra a derecho desde el momento en que tomó conocimiento de la existencia de la causa, son datos que muestran que no hay peligro de elusión ni así de obstaculización de la actividad probatoria”, agrega el texto.

En tanto, la Justicia rechazó el pedido de prescripción del exlíder de Tan Biónica, que seguirá bajo proceso por otros dos episodios de violencia contra su expareja.

En el fallo, el magistrado remarcó que “lo que sí se ha acreditado es que, en el marco de violencia en el que se desarrolló el vínculo entre ellos, era Moreno Charpentier el que tenía atemorizada a Bora con perjudicarla laboralmente”.

En diciembre de 2018, Militta Bora le contó a LA NACION que, dos meses antes, le hizo una denuncia civil y penal a su exnovio. “Chano me amenazaba, me decía: ‘Haceme la denuncia. Andá a hablar con mis abogados, que ellos me pasaron un litro de suero en sangre cuando yo choqué para salir limpio. Yo me voy a encargar de que nunca mas vuelvas a laburar. Ni en un bar vas a poder tocar”, relató.

La cantante hizo la denuncia en octubre de 2018, cuando sus abogados, Julia Inés Schijman y Luis Negri, presentaron en la Fiscalía 22 algunas de las pruebas en contra del excantante de Tan Biónica.

“El pibe siempre me decía: ‘Ay muñeca, me da miedo que en una discusión te caigas y te desnuques’. Todo el tiempo me lo decía y contaba una historia de una modelo que se murió en una pelea con el novio después que la empujara”, le había dicho a este medio.

En 2019, el caso había sido cerrado sin siquiera llamar a la artista a declarar. Después, cuando Bora se presentó y contó con detalles lo ocurrido, mostró fotos y ofreció testigos, la cerraron nuevamente porque ya lo habían decidido antes.

Sin embargo, la Cámara del Crimen convalidó todo y la querella fue la que llevó el debate a Casación, que sostuvo que tanto los camaristas como el Juzgado número 46 ya no podían intervenir y ordenó que la causa fuera tratada en otro juzgado para que la investigación continúe.

LA NACION