Militta Bora estalló contra quienes se solidarizaron con Chano: “Ustedes son cómplices”

Luego de sufrir un brote psicótico y recibir un disparo por parte de un policía, Chano Charpentier quedó internado en el Sanatorio Otamendi, donde debió ser operado de urgencia. En las últimas horas, la expareja del cantante, Militta Bora, se refirió a la conducta que el exlíder de Tan Biónica tuvo durante su relación y criticó a quienes se solidarizaron con él.

En las últimas horas, miles de seguidores y colegas del cantante se mostraron públicamente preocupados por la salud de Charpentier y enviaron mensajes de apoyo al círculo íntimo del cantante. Militta Bora se mostró disconforme con este tipo de gestos y lo expresó en un tuit que, minutos más tarde, decidió borrar. Sin embargo, la revista Pronto capturó el mensaje antes de que se eliminara.

“La verdad y la Justicia. O sea, hasta el día que el femicida mate a alguien se van seguir solidarizando con el asesino. Después se anotan a cualquier hashtag pidiendo Justicia cuando ustedes son cómplices pasivos de la injusticia que viven las mujeres de nuestro país. Hipocresía”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

Bora, también cantante, denunció a Charpentier durante el lapso en que estuvieron de novios. La causa judicial fue caratulada como violación.

El excantante de Tan Biónica se encuentra en estado crítico, internado en terapia intensiva luego de que se le extirpara su riñón izquierdo, el bazo y parte del páncreas. Además, debieron suturarle una perforación en el colon.

El trágico hecho sucedió en el barrio privado en que vive Chano, en Capilla del Señor, en la madrugada del lunes. Según trascendió, la mamá del cantante había pedido ayuda al servicio de salud tras encontrar a su hijo fuera de sí. En ese momento, un patrullero de policía se acercó para tratar de subirlo a la ambulancia mientras él se resistía. De acuerdo con los trascendidos, uno de los efectivos disparó mientras Moreno Charpentier sostenía una cuchilla que había tomado de su cocina.

La denuncia de Militta Bora contra Chano Charpentier

En diciembre de 2018, Militta Bora le contó a LA NACION que, dos meses antes, le hizo una denuncia civil y penal a Chano Moreno Charpentier, su exnovio. “Chano me amenazaba, me decía: ‘Haceme la denuncia. Andá a hablar con mis abogados, que ellos me pasaron un litro de suero en sangre cuando yo choqué para salir limpio’. También: ‘Yo me voy a encargar de que nunca mas vuelvas a laburar. Ni en un bar vas a poder tocar’”.

Militta realizó la denuncia penal en octubre de 2018. Junto con sus abogados, Julia Inés Schijman y Luis Negri, presentaron en la Fiscalía 22, a cargo de Eduardo Cubría, algunas de las pruebas en contra del excantante de Tan Biónica.

“El pibe siempre me decía: ‘Ay muñeca, me da miedo que en una discusión te caigas y te desnuques’. Todo el tiempo me lo decía y contaba una historia de una modelo que se murió en una pelea con el novio después que la empujara”, le contó Bora a este medio.

Y agregó: “Se lo contaba a mi mamá. Él era tan psicópata que le pidió clases de yoga a mi mamá, que es profesora de yoga. Como él quería demostrarme que se iba a curar, que no se drogaba más y que hacía todo lo posible… Un día le estaba contando la historia a mi mamá y ella se dio cuenta que era muy peligroso. Un amigo llegó a decirme que menos mal que salí de ahí porque creía que me mataba”, recordó.

LA NACION