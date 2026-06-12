Procesaron con prisión preventiva a Pequeño J por el triple crimen de Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, quedó procesado con prisión preventiva por su presunta participación en los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre pasado en un eventual contexto de venganza por el supuesto robo de un cargamento de cocaína.

La llegada de Pequeño J a la Argentina

Así lo resolvió en las últimas horas el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, a cargo de la causa, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.

“Valverde Victoriano ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas", sostuvo el magistrado en la resolución firmada hoy.

Pequeño J, de 20 años, está alojado en el Complejo Penitenciario de Adultos Mayores N° 24, en Marcos Paz. Llegó a la Argentina el 4 de mayo pasado extraditado desde Perú, donde fue detenido.

El joven fue indagado dos veces de manera virtual por el juez Rodríguez y por el secretario penal Ignacio Calvi. En la primera audiencia negó su participación en el triple crimen.

“Pequeño J negó su participación en el triple crimen y nada más”, explicó una fuente judicial que participó de la primera audiencia.

Después, decidió ampliar su declaración indagatoria. Donde hizo un relato de su vida desde que llegó, a sus 18 años, a la Argentina desde Perú.

Entre otras cosas contó que ingresó en el país de forma ilegal desde Bolivia y que en Jujuy se subió a un ómnibus que lo dejó en la terminal de Retiro y, directo, se fue a la villa Zavaleta donde alquiló una habitación. Pocas horas después de llegar a la ciudad de Buenos Aires fue a la Salada para comprar ropa para después revender.

La extradición a la Argentina de Pequeño J desde Lima, Perú

Después, al profundizar su relato, contó que a dos de las víctimas, Morena y Lara, las conoció a principios de septiembre pasado. Fue en el barrio de Flores donde, junto con un joven al que identificó como Gordo, tuvieron relaciones sexuales con las chicas. Después las volvió a ver en un boliche de Flores.

Después sostuvo que estuvo en la casa de Florencio Varela donde fueron asesinadas y enterradas las víctimas, pero que se quedó dormido y que cuando se despertó vio a Matías Agustín Ozorio, otro de los detenidos, y a alguien que dijo conocer con el apodo de El Negro y que estaban todos “empapados”.

Pequeño J fue entregada por autoridades de Perú a la comitiva de la Policía Federal que lo fue a buscar a Perú

Dijo también que Ozorio le dio un arma y 50.000 pesos. Después, dijo que se fue a la casa de su novia. Cuando conoció la noticia del hallazgo de los cuerpos le escribió a Ozorio para decirle: “Ustedes la cagaron. Son mujeres y una tiene 15 años” y que se sentía un boludo porque aparecía en las cámaras de seguridad.

Entonces decidió escapar. Ozorio decidió acompañarlo. Cruzaron la frontera y llegaron a Bolivia para después continuar el viaje a Perú, donde ambos fueron detenidos.

Pequeño J está fue procesado como coautor de los delitos de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí.