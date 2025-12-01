Pudo haber sido una tragedia: se incendió un yate donde ocho amigos pescaban en el río Paraná

SANTA FE.- Pudo haber sido una tragedia. Pero los ocho amigos, la mayoría vecinos de la ciudad santafesina de Rafaela, que pescaban desde un yate en el río Paraná, salvaron milagrosamente sus vidas cuando la embarcación, por causas que aún se desconocen, se incendió a la altura de Villa Urquiza, cerca de la capital de Entre Ríos.

El yate quedó destruido casi por completo, pero los navegantes tuvieron una rápida reacción, que les permitió salvar sus vidas y abandonar la embarcación a tiempo en un bote. Nadie resultó herido.

Todo sucedió en horas de la tarde del viernes pasado cuando ocho amigos, de entre 69 y 80 años, salieron a navegar y pescar por el río Paraná.

Siete de los navegantes eran de la ciudad de Rafaela. El octavo era un exdirectivo de una conocida firma de seguros radicada en Sunchales. El yate Tango era guardado en el Club Náutico de Paraná.

El personal de la Prefectura Naval con sede en Paraná confirmó que el incendio se produjo cuando el yate navegaba en el kilómetro 612, margen izquierdo, en la zona ubicada antes del ingreso a Villa Urquiza, paraje El Tala, departamento Paraná, y generó una densa columna de humo negro que fue visible desde distintos puntos de la costa.

A minutos de iniciarse el incendio, el buque arenero Avanti, que se desplazaba por la zona, intentó acercarse para colaborar, pero sus tripulantes no pudieron hacer nada como consecuencia de las intensas llamas de fuego, pero sí dieron aviso a la Prefectura Naval Argentina, que arribó al lugar y asistió a los navegantes, llevándolos sanos y salvos al puerto de Paraná.

En el muelle del puerto de Paraná esperaba una ambulancia, donde personal médico esperaba para atender al grupo de amigos que viajaba en el yate incendiado.

Según pudo saber LA NACION, el yate era propiedad del empresario rafaelino del rubro automotor Marcos Rothman, quien era parte del grupo de amigos que salió a navegar y pescar por el río Paraná.

Las causas del incendio aún se investigan y hoy se iniciaron los peritajes para intentar determinar las causas que dieron origen al fuego.