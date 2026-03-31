Un analista internacional explicó en detalle por qué decidió Pedro Sánchez enfrentar a Trump en la guerra de Medio Oriente

En medio del cruce de declaraciones entre el régimen iraní y Donald Trump por la guerra en Medio Oriente, Pedro Sánchez fijó su postura. En diálogo con LN+, el analista Andrés Repetto explicó los motivos detrás de la decisión de España de no permitir que Estados Unidos utilice sus bases militares y analizó la postura de Europa en este conflicto.

El mandatario español informó sobre la negativa de su administración a permitir operaciones estadounidenses desde territorio español vinculadas al conflicto: “Hemos denegado a Estados Unidos el uso de la base de Rota y de Morón para esta guerra ilegal. Todos los planes de vuelo que contemplaban acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados. Todos”.

“No ha sido fácil, pero creo que lo hemos hecho porque así lo permite, entre otras cosas, el acuerdo bilateral que gestiona estas bases y porque somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales”, concluyó.

Andrés Repetto en LN+

Frente a esta decisión del gobierno español, el analista internacional remarcó qué efecto tiene esto en Europa. “Muestra una situación cada vez más delicada de la OTAN, esta alianza militar de 80 años que en su momento se formó para frenar a la Unión Soviética, que hoy tiene como frente fundamental frenar el avance de Rusia”, remarcó.

Según Repetto, Donald Trump reafirma cada vez que puede su desacuerdo hacia la OTAN: “En más de una oportunidad el presidente de los Estados Unidos dijo son unos cobardes a los miembros de la OTAN, son tigres de papel”.

Pedro Sánchez calificó la guerra en Medio Oriente como: "Una guerra ilegal" Cheng Min - XinHua

El posicionamiento de la OTAN ante el nuevo escenario geopolítico

Asimismo, el analista remarcó el apoyo de algunos países de la OTAN en la guerra: “Los países de la OTAN le están dando apoyo logístico para que Estados Unidos pueda llevar adelante una guerra muy lejos y muy compleja, con lo cual no están participando y no están siendo arrastrados, como dicen en Europa, a esta guerra, pero le están dando algún tipo de apoyo”.

“Obviamente que lo que el presidente Trump quiere, como dijo, es “Un par de barquitos para que acompañen a los petroleros”, pero nadie lo quiere hacer porque sabe que poner barcos en el estrecho de Ormuz es sumamente peligroso y están al tiro de un ataque iraní“, destacó.

Continúan los bombardeos en Medio Oriente Bilal Jawich - XinHua

Ante estas últimas declaraciones desde España, Repetto analizó: “Pedro Sánchez quizás poniéndose adelante de lo que están pensando todos los países europeos, porque está enfrentado con Trump“.

Las estrategias de Donald Trump

Al ser consultado por el posicionamiento de otros países europeos frente al conflicto internacional, el especialista informó: “Europa tiene ya una guerra bastante compleja y Estados Unidos le está respondiendo a la OTAN pegándole a Ucrania, porque dice que los activos, es decir, los misiles que le da a Ucrania para que se defienda de los ataques rusos, los va a empezar a utilizar en Medio Oriente”.

El presidente Donald Trump Mark Schiefelbein - AP

Según explicó a LN+, Trump se manifiesta de este modo: “Para golpear un poco a sus aliados de la OTAN, pero en parte porque la cantidad de armas y de provisiones que se están utilizando es tan elevada que Estados Unidos necesita más misiles de defensa y de ataque, con lo cual le deja de vender a los países europeos que a su vez le vendían a Ucrania”.