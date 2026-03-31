Extraditaron desde Croacia a un hombre acusado de haber abusado de su prima desde que ella tenía 9 años

Desde 2020 pesaba sobre sus espaldas una orden de captura. El fscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS) de Salta, Esteban Martearena, lo investigaba por abuso sexual. Durante un lustro estuvo fuera de los radares de los detectives policiales y judiciales hasta que Lautaro Paz Blanco fue ubicado en la ciudad de Lovran, en Croacia, desde donde fue extraditado a la Argentina.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA). En las últimas horas, Paz Blanco, de 32 años, fue trasladado al aeropuerto internacional de Ezeiza por una comitiva de la Dirección General de Cooperación Internacional del Departamento Interpol de la PFA.

El sospechoso había sido detenido por personal policial de Croacia el 25 de septiembre pasado. “ Paz Blanco fue localizado en Lovran a partir de un intercambio de información entre la Oficina Interpol Buenos Aires y su par croata ”, dijeron fuentes judiciales.

La comitiva de la PFA viajó a Zagreb donde les entregaron al imputado. Partieron desde el aeropuerto de la capital croata y, previa escala en Ámsterdam, en los Países Bajos, voló en un avión de línea a la Argentina.

El sospechoso fue extraditado desde Croacia

“En el país, Paz Blanco fue entregado a la Policía de Salta para quedar a disposición del Juzgado de Garantías de Tercera Nominación, en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal y facilitación de material pornográfico a una menor”, informaron fuentes de la PFA.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS), Paz Blanco está imputado provisionalmente por los delitos de facilitación de material pornográfico, agravado por haberse cometido en perjuicio de una menor de 13 años de edad; abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda; abuso sexual simple, agravado por la guarda; y exhibiciones obscenas, agravadas por haberse cometido en perjuicio de una menor de 18 años de edad, todo ello en concurso real.

“La intervención de la UDIS se inició en noviembre de 2020 a partir de la denuncia radicada por una mujer de 18 años, quien manifestó que su primo había vulnerado su integridad sexual desde que tenía nueve años”, se informó en un comunicado de prensa.

Y se agregó: “La denunciante precisó que el primero de los hechos ocurrió cuando se encontraba en el domicilio de su abuela y que, al llegar el acusado, este comenzó a exhibir en la televisión una película de contenido sexual y luego abusó sexualmente de ella. Asimismo, señaló que, cuando tenía 16 años, ocurrieron otros dos hechos en los que el hombre habría vulnerado su integridad sexual”.