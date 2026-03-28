Feroz incendio en una refinería del Parque Industrial de Pilar: al menos un muerto

Una refinería se incendia este sábado en el partido bonaerense de Pilar. Videos en redes sociales muestran enormes llamas que sofocan el aire alrededor de la fábrica, que tiene tanques de gasoil y nafta en su interior. Un trabajador murió y otro resultó herido.

Por el momento se desconocen las causas detrás del incendio del establecimiento de Nueva Energía S.A. en las calles 5 y 8. El operario herido sufrió quemaduras y principio de asfixia, por lo que fue trasladado en grave estado al Hospital Central de Pilar, reportó el medio local Pilar a Diario.

Dotaciones de Bomberos y personal policial se encuentran en las inmediaciones intentando combatir el fuego, que ya generó una nube de humo negro en la zona.

Las primeras averiguaciones aseguran que el incendio inició mientras cargaban combustibles en el camión dentro de la planta, detalló el medio local.

Según su página de LinkedIn, Nueva Energía se dedica a la refinación primaria de petróleo y derivados y es operador de residuos especiales o peligrosos para las corrientes de desechos Y8 y Y9, correspondiente a residuos enfocados en hidrocarburos.

“Ante el crecimiento y la evolución de las unidades de negocio que lo conforman, somos un Grupo cuyo enfoque abarca diversas áreas, incluyendo el mercado de elaboración y comercialización de combustibles y bases lubricantes, el transporte y la logística de combustibles pesados, y por último, y no menos importante, el recupero y regeneración de hidrocarburos”, escribieron en el sitio web.

Y sumaron: “Cada una de estas ramas refleja la diversificación y el compromiso del grupo con diferentes sectores de la cadena de suministros de nuestros clientes”.

Tienen entre 50 y 200 empleados y se fundó en 2010. Entre sus especialidades incluyen la recuperación de aceites industriales usados, el tratamiento de hidrocarburos, el reciclaje y refinador.

Cuatro meses atrás la empresa había tenido un simulacro de incendio y evacuación con la colaboración y acompañamiento de los Bomberos Voluntarios del Parque Industrial de Pilar. “Estas prácticas son fundamentales para fortalecer nuestros protocolos de respuesta ante emergencias, evaluar la efectividad de los procedimientos internos y garantizar la seguridad de todo nuestro personal”, señalaron en ese entonces.

Dos antecedentes en menos de una semana

El pasado 25 de marzo un incendio de gran magnitud se desarrolló en un depósito de garrafas en Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. En la zona se registraron múltiples explosiones y una densa columna de humo era visible desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Los vecinos habían advertido que “volaban garrafas por todos lados”.

Según pudo saber LA NACION por fuentes de Salud de PBA, había cuatro personas heridas que fueron trasladadas al Hospital Municipal Eva Perón de Merlo. Se trata de tres adultos con quemaduras que quedaron internados para control clínico y un joven que fue intervenido quirúrgicamente por un golpe en la cabeza provocado por un fragmento de garrafa.

En el lugar trabajaron nueve dotaciones de bomberos para contener las llamas, que fueron reducidas durante la mañana.

Impactante incendio en un depósito en Mariano Acosta: se oyen explosiones

En tanto, un día después, un importante incendio ocurrió en el predio de un depósito de pinturas. Hubo llamas de hasta tres metros de altura en el predio colmado de material inflamable y ubicado en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, municipio de Moreno.

Desde Defensa Civil de la provincia advirtieron, transcurridas más de tres horas para contener las llamas, que “la estructura podía colapsar”, pero llevaron calma a los vecinos de que el fuego “estaba contenido al perímetro” y que no alcanzará a las viviendas linderas.