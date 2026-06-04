Qué pasó con Agostina Vega: las últimas noticias sobre la investigación del crimen de hoy, 4 de junio
Había desaparecido el 23 de mayo pasado por la noche; su cuerpo fue hallado una semana después en un campo cercano al barrio Ampliación Ferreyra; las declaraciones de su familia
El hallazgo
Tras varios días de búsqueda, Agostina fue encontrada muerta el sábado en la zona de Ampliación Ferreyra, en un sector que estaba siendo rastrillado desde hacía más de 30 horas.
El hallazgo ocurrió cuando faltaban pocas horas para que se cumpliera una semana desde su desaparición. Las autoridades confirmaron inicialmente la constatación de restos humanos en un predio de aproximadamente 240 hectáreas.
Gabriel Vega, el padre de Agostina, fue quien estuvo en el lugar junto al fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero.
Cómo fue la desaparición de Agostina Vega
Según la reconstrucción inicial de los investigadores, Agostina salió cerca de las 22.30 del sábado 23 de mayo desde la casa de su madre, ubicada sobre la avenida Leandro N. Alem, en el barrio General Mosconi de Córdoba capital.
El taxi la trasladó hasta la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico, donde fue recibida por un hombre de 32 años conocido por el entorno familiar. De acuerdo con la investigación, fue él quien habría pagado el viaje en efectivo y luego quedó detenido.
El caso
La investigación por la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció en la provincia de Córdoba y fue hallada sin vida una semana después, mantiene en vilo al país mientras los investigadores intentan reconstruir sus últimos movimientos y determinar cómo ocurrió el crimen.
La menor había vista por última vez cuando se subió a un taxi conducido por un conocido de la familia para dirigirse a un barrio cercano, donde la esperaba un hombre de 33 años que luego quedó detenido y es señalado como el principal sospechoso en la causa.
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