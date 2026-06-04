Qué pasó con Agostina Vega: las últimas noticias sobre la investigación del crimen de hoy, 4 de junio

Tras varios días de búsqueda, Agostina fue encontrada muerta el sábado en la zona de Ampliación Ferreyra, en un sector que estaba siendo rastrillado desde hacía más de 30 horas.

El hallazgo ocurrió cuando faltaban pocas horas para que se cumpliera una semana desde su desaparición. Las autoridades confirmaron inicialmente la constatación de restos humanos en un predio de aproximadamente 240 hectáreas.