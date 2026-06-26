Quién es Marianela Palmero, la nueva detenida por el crimen de Agostina Vega

CORDOBA. La investigación del femicidio de Agostina Vega sumó una nueva detención: Marianela Palmero, de 29 años, pareja de Claudio Barrelier. Está acusada de encubrimiento doblemente calificado. Según consta en la causa, la noche del crimen le preguntó a su pareja por mensaje de WhatsApp “¿qué fue ese grito?”. Fue detectado en el peritaje del teléfono móvil del acusado por el homicidio triplemente calificado.

Palmero estaba en la casa con su hija de 11 años cuando Barrelier ingresó con Agostina el sábado 23 de mayo alrededor de las 23. Ya había declarado como testigo frente al fiscal Raúl Garzón. Por la acusación, la hipótesis de la Justicia es que no intervino en el crimen ni en el posterior desmembramiento del cuerpo de la adolescente, pero después ayudó a ocultar esos delitos.

Soledad Andreani, Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta, detenidos por el femicidio de Agostina Vega

En paralelo a la detención, declaró durante casi cinco horas ante el fiscal Garzón Osvaldo Fassetta, el amigo de Barrelier que está detenido e imputado por encubrimiento doblemente calificado. Su abogado pidió la nueva indagatoria.

Al terminar el procedimiento, Eduardo Medina Allende afirmó que su cliente “describió detalladamente todo lo que pasó del sábado por la noche al domingo a la mañana” y respondió “en detalle” las preguntas de Garzón. El abogado adelantó que pedirá la libertad de su cliente.

También declaró Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro en el que, según surge de la investigación, el femicida trasladó el cuerpo de Agostina el lunes 25 de mayo hasta un descampado de Ampliación Ferreyra, a 15 kilómetros de la casa donde la mató.

En su caso también reiteró no haber conocido nada del crimen de la adolescente y tampoco saber para qué podía haber usado el auto Barrelier.

Los investigadores no descartan que pueda haber nuevas imputaciones o detenciones a medida que siguen cruzándose datos en la causa que hoy suma cuatro detenidos.

Allanamiento en la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso de la desaparición de Agostina Vega, la niña de 14 años Captura

En la casa del barrio Cofico donde Agostina entró viva y fue sacada muerta, además de Barrelier, Palmero y su hija de 11 años, vivían unos inquilinos en el piso de arriba. Fassetta llevaba 20 días allí, porque le había dado alojamiento Barrelier.

Levantado el secreto de sumario de la causa, trascendió que Palmero declaró que la noche del sábado 23, Barrelier cenó con ella y su hija empanadas, que salió unos minutos, regresó, terminó de cenar. Y que después jugó videojuegos con su hija .

Según su testimonio, alrededor de las 22:30 Barrelier se asomó a la cocina y preguntó si alguien tenía efectivo. Palmero estaba con la novia de uno de los inquilinos de la habitación de arriba, Ludmila.

“Entre mi hija y yo juntamos aproximadamente $3.000. Me dijo que ya me los devolvería, pero no le pregunté para qué los quería porque yo estaba ocupada con lo mío”, dijo.

Las claves del caso

El remisero que llevó a Agostina de su casa en barrio Ampliación América a barrio Cofico, precisió que le pagó con efectivo un dólar para completar la suma. Se presume que pidió el efectivo para reunir ese dinero.

Los dichos de Palmero no condicen en absoluto con lo que la Justicia presume que sucedió. Si fuera como dijo la mujer, ¿qué hizo Barrelier con Agostina entre que ingresan a la casa y él se pone a jugar con su hija? ¿Adónde estuvo la adolescente ya que nadie más la vio? ¿Pudo matarla en minutos y después ponerse a jugar a la Play?

Cuando, la semana pasada una joven que se presentó ante los medios como extrabajadora sexual del bar Wachitas, se refirió a Palmero señaló que ella la conocía “como la gringa Ludmila, la acompañante de Soledad” y aseguró que se encargaba de “servir los vinos, limpiar las mesas” y otras tareas en el sector donde tocaban bandas en vivo.

Wachitas fue definitivamente clausurado por la Municipalidad de Córdoba y ahora otras dos fiscalías provinciales investigan si allí se ofrecían servicios sexuales y se vendían drogas.