El ministro de Seguridad de Córdoba dijo que el fiscal no descarta que haya más partícipes en el caso Agostina Vega

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló que el fiscal del caso Agostina Vega, Raúl Garzón, no descarta que haya más partícipes involucrados. De momento, el único detenido es Claudio Barrelier, un amigo de Melisa Heredia, la madre de la adolescente de 14 años.

En diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios, por LN+, el funcionario provincial sostuvo que espera que quienes asesinaron a Agostina paguen “con prisiones perpetuas” y señaló que, si bien no tiene acceso directo a la causa judicial, trabajó codo a codo con el fiscal en la zona.

Además, marcó su coincidencia con el planteo de Garzón de que podría haber más implicados. “La investigación la dirige el fiscal. Nosotros estamos siempre en contacto. En una causa de este tipo nunca se descarta la participación de otras personas, en cualquier calidad, ya sea autor o coparticipación”, indicó.

El ministro dijo que el fiscal pidió que durante las primeras 72 horas tras el hallazgo del cuerpo se trate el asunto con “mucha mesura” y que los funcionarios no hablen de la causa. “En los primeros días se siguió una línea que a partir del miércoles varió. Al momento, lo que puedo decir es que se está haciendo la autopsia y vamos a conocer más de lo que pasó en esa espantosa noche”, subrayó.

En ese sentido, Quinteros replicó las declaraciones que dio Garzón este sábado en una conferencia de prensa luego de que se encontrara el cuerpo y destacó que, cuando la mamá hizo la denuncia por desaparición, Agostina ya estaba sin vida. “En las cámaras se lo ve salir de la casa a Barrelier. El fiscal pone la data de muerte entre las 22 del sábado y las 2 del domingo”, dijo.

En cuanto a Barrelier, el único detenido hasta el momento, el ministro afirmó que fue barrabrava del club Instituto, aunque aclaró que desconoce qué rol cumplía ahí. “Eso será motivo de investigación, aunque no sé si el fiscal está siguiendo esa línea”, continuó y explicó que no era funcionario municipal, sino empleado: “Era becario. Pero no conozco muy bien porque a mí no me influye en nada a la hora de establecer una investigación”.

Por otra parte, subrayó que las cámaras de seguridad motivaron un quiebre en la investigación: “A partir del domingo empezamos a relevarlas y a trabajar de manera incansable. Cuando comenzamos a darnos cuenta para dónde iba nos juntamos con el fiscal”.

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