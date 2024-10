“Que se queden los que van a poner el pecho”: la advertencia de uno de los “administradores” a los “inversores” de San Pedro

Escuchar

En una mezcla de mensaje motivacional y advertencia, uno de los “administradores” en San Pedro de la plataforma Rainbow Exchange o RainbowEx, salió al cruce de las versiones que señalar a Knight Consortium y la operatoria de compra y venta de criptomonedas como una estafa piramidal.

A través de un audio de 2.21 minutos, un hombre que fue identificado como por los inversores como “Maxi”, dice: “Buenos días a todos. Es impresionante la corrida mediática que nos están haciendo, tanto a San Pedro como de nuestro compañero inversor Luis Pardo. Se ve que a los poderosos, supuestamente, por decirlo así, poderosos con un falso poder, les molesta que estemos ganando plata, les molesta que estemos haciendo libre a la gente, les molesta”.

“Porque, si no, nos estarían atacando por medios nacionales. Ellos tienen la capacidad y el poder de llegar a un medio de comunicación nacional, como vieron que lo están haciendo”, sigue Maxi que no menciona a qué persona o empresa acusa de atacarlos. Luego suma: “El problema viene de esta fábrica donde trabajaba este chico y el ataque viene dirigido este chico”.

Lo que sigue en el audio es una arenga: “ Ahora, la forma de controlar a la gente es el miedo. Si yo le puedo hacer influir (SIC) miedo a ustedes, puedo controlarlos como yo quiera . Si yo le puedo hacer sentir lo que yo quiero a ustedes, los puedo controlar como yo quiera. Y acá lo están haciendo a través del miedo y el pánico”.

“Claramente, y seguramente ellos saben cómo funcionan las finanzas. Están queriendo hacer una corrida, como se dice. Lo que ocurrió en el 2001 acá y vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. Cuando fueron a retirar el dinero de los bancos, eso ya no estaba”, recuerda Maxi y agrega: “Ellos nos están acusando de estafa piramidal, esto y aquello. Ahora, cuando un banco hace lo mismo, no dicen nada y cierran el ojete. Millones de familias salieron perjudicadas y nadie dijo nada. Hasta el día de hoy, [esas personas damnificadas] tuvieron que cerrar el orto y perdieron esa plata”.

El audio luego retoma las críticas a los que cuestionan a la plataforma que promete una rentabilidad diaria del 1% en dólares y desafía. “Su capacidad de acceso a los medios de comunicación no nos afecta. Yo voy a seguir ganando plata. Y es más, todo aquel cobarde que se quiera huir por esta noticia, váyase. Pero elimínese del grupo, elimínese de RainbowEx y no aparezca más ”.

“Porque si no tienen los huevos suficientes para enfrentar la situación que estamos viviendo, como ciudad, como persona, como inversores. Es mejor que se vayan. Que queden los que van a poner el pecho ante una guerra. Porque esto es una guerra de ellos contra nosotros. De los de allá arriba contra los de acá abajo”, asegura Maxi.

El “administrador”, que recibe una comisión por cada nuevo “inversor”, continúa: “Me alegra que le moleste. Me alegra que le moleste que le vaya bien a la gente. Se refiere (SIC) a que algo bien estamos haciendo y van a tener que responder legalmente a todos los ataques. Yo no los veo diciendo de un banco que hace lo mismo, atacándolo de [que es una] estafa. Ni diciendo que millones de personas han sido robadas en el transcurso de la historia de la moneda por los grandes banqueros y aquellos que tienen empresas y quieren manipular el control y el poder”.

“Ojalá que les renuncien todos a esa fábrica que empezó con todo esto, a sus dueños. Espero que se les vayan todo. Y ustedes, como nos quieren ver caer, que caigan ustedes. Ahora, ya tengo todo por decir, todo dicho. La parte legal de RainbowEx, del consorcio, se hará cargo de todo. En mí no causaron nada y a mucha gente no le causaron nada. Vamos a seguir al pie de la letra ayudando a gente como lo venimos haciendo y como lo venimos a hacer. Me alegra que le moleste todo lo que estamos haciendo. Eso significa que vamos bien”, cerró Maxi.

Hermetismo entre los inversores

La “fiebre trader” en San Pedro tiene varias caras según observó este lunes LA NACION que fue hasta la localidad bonaerense. El temor a perder los ahorros o el dinero invertido no aparece, por ahora, como algo latente entre los vecinos. Se calcula que unos 20.000, casi una tercera parte de la ciudad de 70.000 habitantes, apostó a multiplicar su dinero en una plataforma Rainbow Exchange a través del extraño Knight Consortium. “No pasa nada. Se formó una pelota gigantesca en los medios, pero la gente está tranquila. Porque ganaron dinero. Cómo te vas a quejar de algo con lo que te fue bien”, advirtió un “inversor” de San Pedro. “Puse poco y me llevé más de lo que pensaba”, reconoció. En esa fórmula parece recaer el magnetismo.

Este lunes, después de que esta especie de estafa piramidal tuviera una fuerte repercusión, las pocas caras visibles, físicas, de este “negocio” aparecieron cerradas. Son dos financieras que tienen sus locales, una frente a la otra en Bartolomé Mitre, una de las calles principales del centro de San Pedro. La fachada de Overcash es solo una puerta, con un pequeño cartel arriba. Hay un portero eléctrico con una cámara, donde el que pretende ingresar debe anunciarse.

Quienes buscaban entrar el primer día hábil después del revuelo, no lo pudieron hacer. En esta financiera, los “inversores”, según indicaron varias fuentes, podían retirar dinero físico de la rentabilidad que habían obtenido después de adquirir las cripto a través de las famosas recomendaciones que hace por Telegram “La China”, como llaman a la mujer de rasgos orientales que da la orden de a qué hora entrar a la aplicación para comprar y vender.

Lo mismo sucedía en Areco Cambios, que tiene un local más amplio, y se encuentra frente a Overcash. La persiana se encontraba baja este lunes. Pero la escena estaba lejos de mostrar a gente agolparse a buscar su dinero. “No hay una corrida. Eso es lo que quisieron hacer”, afirmó otro vecino, que también puso dinero en este extraño negocio de inversión virtual que asegura dar un interés de un 1 por ciento diario en dólares cuando en el mundo, en moneda extranjera, la rentabilidad anual ronda el 2 por ciento. “Hay gente que pudo recuperarse, pagar sus deudas”, dijo una mujer, que parecía referirse a ella. Lo llamativo es que ninguno de los pequeños “inversores” quiere dar su nombre, por temor a enfrentar algún control o reclamo.

Financiera Overcash , no atienden a nadie, la gente toca timbre y no hay respuesta Marcelo Manera

Aprovechar mientras dure

“Sabemos que esto se va a terminar. Pero hay que aprovechar mientras dure”, opinó Omar, un jubilado de esta ciudad, que se introdujo sin saber de qué se trataba en este mundo de las finanzas virtuales a través de su hijo, que trabaja en Papel Prensa. “Ahí comenzó todo en septiembre pasado”, explicó este hombre a LA NACION. “A mi hijo le propuso ingresar en el negocio un joven que se llama Luis Pardo. Él ahora ya es administrador. No invierte más. Gana una comisión por los nuevos inversores”.

El caso de Omar se traslada a miles de habitantes de San Pedro. Él tenía un ahorro de 6000 dólares. Empezó a invertir y a los tres meses logró una rentabilidad de 90 dólares por día. “Yo retiré dinero y lo hago a través de una billetera virtual. A las 19 tenés que ingresar a la cuenta de La China en Telegram. Te indican qué cripto comprar y a la media hora ya tenés todo listo”, contó el jubilado.

Sebastián invirtió la indemnización que cobró después de trabajar en una metalúrgica durante una década. “No metí todo, sino la mitad. Me aseguré con plazo fijo en el Banco Nación. Decidí asumir el riesgo y el resto lo metí Rainbow. Soy consciente de que esto es una burbuja, que en cualquier momento va a reventar. Pero hay que aprovechar el momento. Tener timing. Logré comprarme una camioneta y las herramientas que necesitaba para trabajar. Yo decidí luego retirarme, porque sospechaba que en algún momento todo se iba a desmoronar, que es lo que va a pasar ahora”, afirmó.

Este hombre de 34 años reveló que algunos excompañeros suyos dejaron el trabajo. “Ganaban tanto dinero que no necesitaban el sueldo”, apuntó. “La ciudad se reactivó en medio de una fuerte recesión. Esto fue una locura más que un milagro”, advirtió.

LA NACION

Temas Estafa piramidal