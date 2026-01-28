Detuvieron en Venezuela a “Rosa Buñuelos”, la socia de Cositorto, buscada por las estafas de Generación Zoe

Hace un mes, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó por unanimidad la condena a 12 años de prisión impuesta a Leonardo Cositorto por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe y estafa en la modalidad de delito continuado. En las últimas horas se conoció la noticia de la detención, en Venezuela, de Rosa González Rincón, apodada Rosa Buñuelos, considerada como una pieza clave de la estructura de la empresa Generación Zoe, la fachada del plan criminal.

Así Rosa Buñuelos promocionaba la estafa

“Se informa que González Rincón, vinculada a la organización criminal conocida como Generación Zoe fue detenida en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, por personal de la Dirección General de Policía Internacional, dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Se encontraba prófuga de la Justicia argentina , sindicada como una pieza relevante dentro de la estructura liderada por Leonardo Cositorto, cumpliendo un rol técnico–operativo en maniobras de estafa bajo modalidad piramidal, presentándose falsamente como experta en criptoactivos y creadora de algoritmos de inversión utilizando plataformas de simulación para aparentar rendimientos financieros y captar fondos de inversores", informaron a LA NACION fuentes del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina.

La primera imagen de la prófuga capturada en Venezuela Interpol

Los voceros consultados explicaron que la sospechosa fue ubicada después de un trabajo en conjunto entre detectives de Interpol Buenos Aires y sus colegas de Venezuela.

“La localización y posterior detención fueron posibles en el marco de un trabajo conjunto de cooperación e intercambio de información desarrollado entre las autoridades venezolanas y detectives de la PFA. La captura de la prófuga se logró después de tareas de análisis, inteligencia, seguimiento y ciberpatrullaje, que permitieron identificar actividad digital relevante cuya dirección IP impactó en la zona geográfica donde finalmente fue ubicada. En forma complementaria, tareas de campo desarrolladas en el área posibilitaron detectar la presencia y colaboración de familiares directos, quienes le habrían brindado apoyo logístico para permanecer oculta y eludir la localización , extremo que fue debidamente ponderado para la planificación del procedimiento”, agregaron fuentes oficiales.

Cositorto hablando de Rosa Buñuelos

La sospechosa estuvo prófuga casi cuatro años. Su detención había sido solicitada por la fiscal de la ciudad cordobesa de Villa María, Juliana Companys.

En febrero de 2024, cuando la representante del Ministerio Público Fiscal de Córdoba presentó el requerimiento de elevación a juicio, la causa tenía 14 detenidos [entre los que estaba Cositorto], 30 procesados y un sospechoso condenado [en juicio abreviado]. En ese momento, la fiscal Companys seguía recibiendo denuncias. Nadie había cobrado ni recuperado el dinero invertido por las promesas de Generación Zoe. Por las denuncias presentadas, se estimaba que la estafa alcanzaba US$1.000.000 y $7.000.000, pero en tribunales admitían que hubo más dinero involucrado.

A la sospechosa, nacida en Venezuela en 1995, la apodan Buñuelos porque, tiempo atrás, se ganaba la vida con la venta de tortas fritas y buñuelos . Había llegado a la Argentina en 2019.

Leonardo Cositorto, condenado por la Justicia de Corrientes Poder Judicial de Corrientes

“En el marco de la mutua cooperación internacional, y conforme a lo informado por la Oficina Caracas de Interpol, González Rincón se encuentra actualmente a disposición del Tribunal Supremo de Justicia, a la espera del cumplimiento de los lapsos legales correspondientes al proceso de extradición, adjuntándose asimismo el archivo digital que documenta la captura”, explicaron fuentes judiciales.