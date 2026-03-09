Condenaron a un exfuncionario de PRO en Entre Ríos por causar las muertes de cuatro trabajadores en un choque

La Justicia de Entre Ríos condenó hoy a cinco años y ocho meses de prisión efectiva al empresario ganadero Juan Enrique Ruiz Orrico, exdirector del Instituto Portuario de la provincia y exdirigente de PRO, por haber causado las muertes de cuatro trabajadores de un frigorífico de Concepción del Uruguay en un choque en el cual él conducía con una altísima concentración de alcohol en sangre.

Ruiz Orrico, que fue candidato a intendente de Juntos por el Cambio en Concepción del Uruguay en más de una oportunidad y también fue delegado por Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), también fue inhabilitado para conducir por nueve años. Irá preso una vez que el Servicio Penitenciario Provincial habilite cupo en una Unidad Penal.

Las cuatro víctimas del choque

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, declaró hoy a Ruiz Orrico como autor material del delito de “homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas” . La tragedia ocurrió el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta N°39. Él iba al volante de su Volkswagen Passat y chocó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que los hermanos Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi viajaban hacia su trabajo en el frigorífico Fadel, de la localidad de Pronunciación.

Los cuatro jóvenes murieron en el acto y Ruiz Orrico fue rescatado de entre los restos de su auto en estado crítico, con múltiples fracturas y hemorragias internas. En el hospital mismo se supo que conducía con 1,59 g de alcohol por litro de sangre.

El auto que conducía Juan Enrique Ruiz Orrico

El próximo 17 de marzo, a las 8.30, se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.