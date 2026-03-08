Un narco quiso coimear a la policía para que no lo detuvieran durante el allanamiento de su búnker de Chacarita

La Policía de la Ciudad cerró un búnker en el Barrio Fraga, de Chacarita, y durante el operativo detuvo a un narco peruano de 20 años que, al advertir que no podría escapar, ofreció a los oficiales 5 millones de pesos para que lo soltaran.

Dentro de su casa se secuestró cocaína, marihuana, elementos de fraccionamiento de drogas y una psitola calibre 32.

El hecho ocurrió el sábado, cuando personal policial que realizaba una recorrida vio a dos hombres realizando un “pasamanos”.

Droga y una pistola secuestrados en un búnker de la villa Fraga, de Chacarita captura de video

Al advertir la presencia policial, uno de los sospechosos se dio a la fuga, mientras que el segundo se internó en la casa 46 del enclave. Ante la situación, el personal ingresó al lugar, donde logró reducir e identificar al imputado, un peruano de 20 años que intentó librarse de la detención ofreciendo cinco millones de pesos.

Dentro de la vivienda, los efectivos observaron sobre una mesada un arma de fuego calibre 32, sin munición, además de droga fraccionada y elementos de acondicionamiento y distribución. Con la presencia de dos testigos se procedió al secuestro de los elementos hallados.

El peruano detenido en el bínker de Chacarita Prensa Policía de la Ciudad

En el lugar se incautaron 40 envoltorios de nylon transparente con clorhidrato de cocaína (16 gramos), cinco bolsas con 25 envoltorios cada una con clorhidrato de cocaína (53,9 gramos) y una bolsa con un trozo compacto blanco símil clorhidrato de cocaína (74 gramos), totalizando así 144 gramos. Además, se secuestró una bolsa con un trozo de marihuana (26,3 gramos), una balanza de precisión y el arma de fuego.

Intervino la Unidad Fiscal Norte, a cargo de José Guerrero, que dispuso la detención del imputado, catalogar el inmueble como búnker e implantar consigna fija en el lugar.