Qué se sabe de la muerte del ladrón de 17 años que intentó asaltar a un motociclista en la autopista 9 de Julio

El episodio en el que un joven de 17 años perdió la vida en las primeras horas de este jueves comienza a esclarecerse a medida que pasan las horas y avanza la investigación que permite reconstruir cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información a la que accedió LA NACION, las cámaras de seguridad muestran una secuencia que, por el momento, aparece como la principal hipótesis de la Justicia: tres hombres que se desplazaban en una moto habrían intentado asaltar a otro motociclista en la autopista 9 de Julio Sur, cerca de la avenida Suárez, en el barrio porteño de Barracas.

Sin embargo, la presunta víctima se resistió con disparos de un arma de fuego, hirió a uno de los atacantes y escapó. El joven baleado, de 17 años, murió en el lugar luego de ser abandonado por sus acompañantes, quienes antes de escapar intentaron subirlo a la moto. La Policía de la Ciudad determinó que el adolescente abatido de un tiro en el abdomen tenía un frondoso prontuario, con 15 detenciones en los últimos dos años.

El episodio ocurrió cerca de las 4.45 sobre la autopista 9 de Julio Sur, en sentido hacia el centro porteño. Según las imágenes registradas por las cámaras, que fueron incorporadas a la investigación, tres sospechosos circulaban en una motocicleta cuando interceptaron a otro conductor.

Caos de tránsito en la autopista 9 de Julio sur tras el fallecimiento de un motociclista. captura de LN+

Siempre de acuerdo con la reconstrucción preliminar, uno de los ocupantes descendió de la moto con aparentes intenciones de robo. En ese momento, el motociclista abordado efectuó un disparo que impactó en el abdomen del adolescente.

Las mismas imágenes revelan que, tras el disparo, los dos acompañantes intentaron auxiliar al herido e incluso subirlo nuevamente a la motocicleta para auxiliarlo. Sin embargo, pocos segundos después desistieron y lo dejaron tendido sobre la calzada antes de huir y darse a la fuga.

Cuando el personal de emergencia llegó al lugar, el joven ya había fallecido. Los investigadores ahora trabajan para identificar a los dos sospechosos que escaparon y al motociclista que efectuó el disparo.

Una de las líneas de investigación apunta a determinar si el hombre que se defendió pertenece o perteneció a alguna fuerza de seguridad. Según fuentes del caso, hasta el momento quedó descartado que sea integrante de la Policía de la Ciudad, aunque continúan las averiguaciones para establecer su identidad.

La intervención comenzó luego de que la concesionaria AUSA alertara sobre la presencia de una persona tendida sobre la autopista. El SAME acudió al lugar y constató el fallecimiento del adolescente.

Fuentes judiciales indicaron que se trata de un menor de 17 años que fue detenido 15 veces desde 2024 e integra una banda de menores delincuentes cuyos miembros viven en un asentamiento de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, y cruzaban el Riachuelo para cometer robos en territorio porteño.

El caso quedó bajo investigación del Juzgado de Menores N°6, a cargo de Carlos Cociancich.