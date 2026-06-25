Tiros y caos en la autopista. El muerto era un motochorro de 17 años que había sido detenido 15 veces en dos años

La Policía de la Ciudad ya determinó que el adolescente de 17 años muerto esta madrugada en la autopista 9 de Julio Sur era miembro de una banda de motochorros con base en Dock Sud y que, a pesar de su corta edad, contaba con un abultado prontuario: fue detenido 15 veces en los últimos dos años, siempre por robo. En su último intento recibió un tiro en el abdomen que segó su vida en el acto. Ahora, los investigadores del caso intentan identificar al autor del disparo, un motociclista que evitó, a los tiros, que lo asaltaran.

El violento episodio ocurrió a las 4.45 de este jueves y provocó un corte en la traza de autopista de más de seis horas. Los policías que intervinieron tuvieron que contener a los familiares del ladrón abatido que llegaron al lugar 45 minutos después del sangriento hecho.

El operador de las cámaras de seguridad de la autopista 9 de Julio advirtió que uno de los tres ocupantes de una moto había caído a la calzada, a la altura de la avenida Iriarte, en Barracas. Entonces, alertó a los móviles que estaban en la zona.

Los primeros en llegar al lugar fueron dos efectivos de la patrulla motorizada. Allí, los policías comprobaron que el joven que estaba tirado sobre el asfalto en el segundo carril de la mano al centro porteño estaba sin vida y tenía un impacto de bala en el estómago.

A partir de la reconstrucción realizada por los policías y operadores de las cámaras de seguridad se determinó que el joven baleado y dos cómplices habían intentado asaltar a un motociclista, quien se resistió y disparó.

Los cómplices quisieron ayudar al ladrón herido y subirlo a la moto; pero, al advertir que había fallecido, lo abandonaron en la calzada.

Hasta el momento, nada se sabe del autor del disparo y supuesta víctima del intento de robo. No se presentó en ninguna seccional; se ignora aún si se desempeñaba en una fuerza de seguridad y es buscado por la Policía de la Ciudad y por el juez de Menores Carlos Cociancich, que quedó a cargo de la instrucción del sumario.

Con respecto al ladrón fallecido, fuentes judiciales indicaron que se trata de un menor, de 17 años, que fue detenido en 15 oportunidades desde 2024 hasta la actualidad.

El asaltante abatido integra una banda de menores delincuentes cuyos miembros viven en un asentamiento de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, y cruzaban el Riachuelo para robar en territorio porteño. Además, trascendió que el sospechoso había sido apresado cuando tenía 15 años. Todas las causas penales en su contra eran por robo.

En tanto, los policías se abocaron a la reconstrucción del hecho a través de las cámaras de seguridad para identificar al autor del disparo que mató al ladrón abatido. Todavía, el tirador no fue identificado y era buscado por la policía.