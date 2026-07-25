Qué se sabe del intento de robo en la casa de Daniel Scioli

El ladrido de una perra alertó a los policías que estaban en el castillete sobre la irrupción de extraños en la quinta del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. Al escuchar los ladridos, los policías miraron las cámaras y advirtieron que cuatro sospechosos encapuchados habían entrado en la propiedad e intentaban llegar a la casa principal.

Por el violento episodio contra el exgobernador bonaerense, fueron detenidos dos sospechosos, uno de ellos es un exmiembro de la fuerza de seguridad provincial, que se desempeñó en la custodia de Scioli.

Debido a que trabajó en la quinta donde vivía el exmandatario provincial, sabía que había un botón detrás del buzón que activaba el mecanismo para abrir el portón. Este detalle, que quedó grabado en las cámaras de seguridad, abonó la sospecha entre los investigadores de que los cuatro delincuentes que entraron a robar en la quinta de Scioli conocían muy bien el lugar.

Dicha presunción fue confirmada cuando, al seguir la pista del vehículo que usaron los asaltantes, se determinó que la cédula azul, documento que autoriza a circular a un conductor que no es titular del rodado, estaba a nombre del excustodio de Scioli.

En estas horas, los detectives de la policía bonaerense se abocaron a la búsqueda de los otros ladrones que participaron del intento de robo contra Scioli. Dos de los cinco asaltantes fueron detenidos. Cuatro de los sospechosos entraron en la propiedad del exgobernador, mientras que el quinto se quedó en el Peugeot 207 blanco.

Eran las 3 de una madrugada cerrada cuando los custodios abandonaron el castillete para interceptar a los sospechosos. En ese momento, uno de los ladrones blandió una pistola. Al mismo tiempo, los custodios impartieron la voz de alto y presentaron sus armas.

Ante la pérdida del efecto sorpresa y ante el hecho de que fueron descubiertos, los asaltantes, que llevaban guantes, capuchas y caretas de payasos, volvieron sobre sus pasos y salieron por el mismo portón por el que habían ingresado en la residencia de Scioli, en el barrio La Ñata, de la localidad de Benavídez, en el partido de Tigre.

El alboroto y los gritos despertaron al exgobernador bonaerense que, en el momento del intento de asalto, descansaba en su quinta.

La tentativa de robo contra el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes ocurrió el miércoles, minutos después de las 3. Ese mismo día, pero a las 18, dos de los asaltantes fueron apresados durante un allanamiento realizado en la vivienda de Sarmiento al 200, en Ensenada.

Con la investigación encarada por el Ministerio Público se estableció que los tres ladrones llegaron a la quinta de Scioli a bordo de un Peugeot 207 blanco. Luego de ser sorprendidos por los dos custodios de Scioli, los asaltantes abordaron el mismo vehículo en el que habían llegado y huyeron.

Al revisar las cámaras de seguridad de la quinta del exgobernador bonaerense, los investigadores policiales y judiciales obtuvieron imágenes del vehículo. Así, los responsables de la pesquisa lograron conseguir una imagen congelada en la que se observaba la patente del vehículo.

Además, el análisis de las imágenes permitió a los investigadores encontrar un detalle clave para identificar al vehículo: el Peugeot 207 blanco que usaron los delincuentes tenía una abolladura en la parte trasera derecha, provocada durante un choque.

Mientras que al revisar el número de patente, los investigadores lograron establecer que no había sido denunciado como robado, por lo tanto no tenía pedido de secuestro y carecía de impedimento para circular.

Al consultar las bases de datos del Registro de la Propiedad Automotor, los investigadores determinaron que el titular de vehículo vivía en Sarmiento al 200, en Ensenada. Además, la información aportada por Registro de la Propiedad Automotor consignaba los datos del dueño del Peugeot 207 blanco y del conductor autorizado para circular.

La cédula azul del automóvil usado por los ladrones que entraron a robar en la casa de Scioli estaba a nombre de un expolicía bonaerense que se había desempeñado en la custodia del funcionario cuando se desempeñaba como gobernador.

Luego de analizar todos estos datos y sumar más grabaciones de cámaras de seguridad, los investigadores allanaron la vivienda del dueño del Peugeot 207 blanco y detuvieron al titular del vehículo y al excustodio de Scioli.

Según fuentes policiales, en la vivienda los responsables de la pesquisa hallaron la ropa oscura, los guantes, las caretas de payasos y las armas que usaron los ladrones que irrumpieron en la casa del exgobernador bonaerense.

Mientras que en las últimas horas, el juez de Garantías del Departamento Judicial San Isidro, Orlando Díaz, convalidó las detenciones de los dos sospechosos dispuestas por el fiscal Cosme Iribarren.