Quedó firme la condena a ocho años de prisión para Aníbal Lotocki, “el cirujano de las estrellas”, por el caso de Silvina Luna

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión para el médico Aníbal Lotocki por estafa y por haber ocasionado lesiones graves a Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Silvina Luna, la modelo fallecida el 31 de agosto de 2023 por las consecuencias de la aplicación de metacrilato en su organismo como parte de las intervenciones estéticas a las que la sometió el cirujano.

Actualmente, Lotocki, que está preso, está siendo juzgado por el homicidio de Christian Zárate, un paciente que se descompensó luego de una liposucción en 2021.

Según surge del fallo del máximo tribunal del país, Lotocki les provocó lesiones a cuatro de las pacientes que se operaron con él. A todas les colocó microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por los médicos.

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A Sosa la operó en 2008; a Luna, en 2011; a Xipolotakis, en 2014. En el caso de Trenchi, Lotocki había acordado con ella que le colocaría “hilos tensores” en los glúteos y que le extraería grasa de la pelvis, la rodilla y la cadera para mezclarla con plasma de su sangre e inyectársela en la zona de los glúteos. Sin embargo, a pesar del pedido de la víctima, Lotocki le colocó un producto de relleno de PMMA que le provocó lesiones en el cuerpo y, consecuentemente, en la salud.

Lotocki fue condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión. El tribunal oral dio por acreditado que “Aníbal Rubén Lotocki realizó intervenciones quirúrgicas a Silvina Luna, Stefanía Xipokitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa, colocándoles en su cuerpo un producto de relleno del cual sólo se sabe que contenía microesferas de Polimetilmetacrilato (PMMA), en zonas y cantidad no aconsejadas, produciéndoles con ello lesiones, al generarles granulomas”. Según se determinó, el médico “dolosamente, calló u ocultó intencionalmente lo que era su obligación informar”.

La fiscalía y las querellas apelaron y reclamaron una pena mayor. La defensa, en tanto, solicitó la absolución del médico.

Tras rechazar la presentación de la defensa, la Sala III de la Cámara de Casación amplió la condena de cuatro a ocho años porque consideró que también había cometido el delito de estafa. Además, aumentó de cinco a diez años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión. En abril de 2025, la Sala II de la Casación confirmó la condena del médico a ocho años.

Contra esa sentencia, la defensa de Lotocki presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal entendió que el planteo era inadmisible y dejó firme la condena.

Esta es la cuarta vez que la Corte Suprema interviene en esta causa: las dos primeras, por cuestiones previas al juicio, y la tercera, tras la primera condena.

Actualmente, Lotocki está siendo juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17 por el homicidio de Christian Zárate, de 50 años. Según la investigación, su paciente concurrió en abril de 2021 al Centro Médico Conde (Cemeco) para una intervención programada, que consistía en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo, tales como “cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, cara anterior del abdomen, pelvis y región lumbar y sacra”. En concreto, se le realizó una dermolipectomía con la técnica llamada “Tulua” y una liposucción.

Tras la intervención (y luego de que Lotocki saliera del quirófano por 40 minutos), Zárate fue llevado a una habitación, donde lo asistió una enfermera que notó algo inusual en su drenaje. La situación fue informada a Lotocki, quien dispuso que el paciente volviera a ingresar al quirófano. Al día siguiente, el paciente se descompensó, fue intubado, se llamó a una ambulancia, pero el paciente sufrió un paro cardíaco y murió.