Quién era la pareja hallada muerta en un auto en Misiones y qué se sabe del caso

La investigación por la muerte de una pareja de comerciantes de Oberá, Misiones, cuyos cuerpos fueron encontrados en un auto en la localidad de Los Helechos, sumó nuevos avances en las últimas horas.

Mientras las autoridades intentan determinar qué ocurrió y cuál fue el móvil del hecho, la Policía realizó dos allanamientos, secuestró documentación y dispositivos electrónicos y desplegó un operativo de rastrillaje en la zona.

Policía Científica trabajó en el lugar Gentileza Misiones Online

La pareja fue encontrada el jueves 29 de octubre por la mañana en un camino terrado de Picada Sargento Cabral, en una zona rural de Los Helechos, a pocos kilómetros de Oberá. Junto a ellos estaba su hijo de dos años, que permanecía dentro del vehículo y fue encontrado con vida, durmiendo.

Quiénes eran Sergio y Griselda

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamila Gritzmacher, de 29. Tenían otro hijo de nueve años, que se había quedado con su abuela materna.

La pareja se dedicaba a la venta de electrodomésticos en Oberá, donde residía, con entregas particulares y financiación en cuotas mediante pagarés. Según las primeras versiones, ambos habían denunciado amenazas antes del crimen por distintas intimidaciones por su actividad, pero todavía no se comprobó si eso tiene relación directa con sus muertes.

El rastrillaje en busca de pistas

En tanto se desestimaron las versiones sobre una presunta actividad como prestamistas ilegales.

Un allegado del hombre contó al medio local El Territorio que Schulz tenía previsto cobrar una cuota de una venta antes del hallazgo de los cuerpos, que se produjo cerca de las 8.30, cuando trabajadores municipales que realizaban tareas de recolección de residuos advirtieron la presencia de un Ford Fiesta Kinetic negro estacionado en el lugar. Al acercarse, encontraron a la mujer en el asiento del acompañante y al hombre a unos metros del automóvil, sobre el pasto.

El lugar se encuentra sobre la picada Sargento Cabral, en un sector alejado de las zonas urbanizadas y a pocos kilómetros de Oberá. Se trata de un camino terrado, con circulación limitada y condiciones de acceso que requieren precaución, publicó el portal Misiones Online.

Aún se investigan las circunstancias del hecho Gentileza El Territorio

Los primeros datos de la investigación indicaron que ambos presentaban lesiones compatibles con el uso de un arma blanca. Los cuerpos fueron trasladados para la realización de las autopsias, que deberán aportar información sobre las causas y la mecánica de las muertes.

Además, había rastros de sangre en el sector donde estaba estacionado el vehículo. Durante las tareas en la escena, los efectivos recolectaron distintos papeles encontrados en el terreno.

Avanza la investigación

Este viernes la investigación avanzó con dos allanamientos en viviendas de Oberá y Los Helechos. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dispositivos electrónicos y documentación vinculada con la actividad comercial de las víctimas. En ese operativo, fueron demorados preventivamente dos hombres de 39 y 31 años. También se dispuso que preste declaración un tercer hombre por una presunta deuda comercial.

En paralelo, alrededor de 50 policías participaron de nuevos rastrillajes en Picada Sargento Cabral y en sectores cercanos. El objetivo es encontrar elementos que permitan establecer qué ocurrió.

Otra de las medidas dispuestas consiste en revisar registros de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido que realizaron Schulz y Gritzmacher durante sus últimas horas. También se busca acceder a los teléfonos celulares de ambos.

El jefe de la Policía de Misiones, Sandro Martínez, describió la escena como un panorama complejo. Según explicó, el sitio del hallazgo se encuentra a unos cinco kilómetros del casco urbano, en un sector con escasa iluminación y rodeado de vegetación.

Martínez confirmó, además, que dos armas blancas fueron sometidas a pericias en el marco de la investigación.

Las actuaciones son encabezadas por investigadores de la Unidad Regional II de Oberá, con intervención del Juzgado de Instrucción Nº1. Mientras avanzan las pericias y el análisis de los elementos secuestrados, el niño de dos años permanece bajo resguardo.

Entre las hipótesis se baraja la posibilidad de un femicidio seguido de suicidio y la de un ajuste de cuentas, pero ninguna de estas líneas fue confirmada oficialmente.