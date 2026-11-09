Quién es el sospechoso detenido que se quiso infiltrar cerca del escenario del Papa y qué le secuestraron en su casa

Hace casi un año, el 16 de diciembre pasado, Tomás Eduardo Natenzon publicaba en su perfil de Facebook las “hermosas noticias” con las que termina 2025: el ascenso al “grado de tercer oficial” de los bomberos voluntarios de la Estación 2 Vuelta de Rocha y el reconocimiento por un “acto de arrojo”, tras su participación en un operativo donde se salvó a un bebé de 15 meses que se había atragantado.

“Sigo reafirmando mi compromiso con el Sistema de Bomberos Voluntarios en la ciudad de Buenos Aires siendo Administrador de la Red de Radios Troncalizadas Comunicaciones de la Federación de Bomberos, Jefe de Comunicaciones de Bomberos Vuelta de Rocha y Titular de la División de Intervenciones Motorizadas”, sostuvo en la citada publicación.

El allanamiento en la casa del sospechoso

Hoy, Natenzon, de 25 años, está preso e incomunicado. Fue imputado por el delito de intimidación pública. En las próximas horas, posiblemente mañana, será indagado por la jueza federal María Servini.

“No sabemos todavía qué intención tenía el sospechoso detenido. Todo es materia de investigación. Creemos que el plan que tenía se va a ir aclarando a medida que se analice el contenido de los aparatos telefónicos e informáticos que se le secuestraron en su casa”, dijo a LA NACION un detective que participa de la investigación.

Natenzon fue detenido ayer por personal de la Policía de la Ciudad en la avenida del Libertador y Kennedy, en Palermo, en las cercanías del escenario donde el papa León XIV celebrará misa.

“Cuando fue detenido tenía en su poder equipos de comunicación. La moto que conducía tenía colocada una patente apócrifa y balizas policiales”, dijeron a LA NACION fuentes policiales.

Además, tenía en su poder una credencial falsa con la que se presentaba como Enlace con el Vaticano con el cargo de director de Infraestructura Trunking.

Tras la detención, la jueza Servini le dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA). La magistrada, además, ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, situado en un edificio de Palermo.

Personal del DUIA, a cargo del operativo, secuestró en la casa de Natenzon una pistola calibre 9 milímetros marca, 65 balas, dos cargadores y numerosos equipos de comunicación, un cuaderno con anotaciones sobre modulaciones y frecuencias radioeléctricas, dos teléfonos celulares, cámaras corporales, una placa similar a las que usan los policías, un parche de jerarquía policial correspondiente al grado de oficial ayudante, tres notebooks y un disco de almacenamiento externo, entre otros elementos.

La pistola y las municiones secuestradas en la casa del sospechoso PFA

Del operativo también participó personal del Departamento Brigadas de Explosivos de la PFA, que hizo una de “rigor” con perros especializados en búsqueda de explosivos, con resultado negativo.

“Posteriormente, integrantes de la División Unidad Búsqueda de Evidencia realizaron las diligencias técnicas de levantamiento de rastros, revisión de especialistas químicos, como así también efectuaron planimetría, fotos y filmaciones”, dijeron las fuentes consultadas.

Un detective que participa de la investigación explicó que ahora se van a peritar todos los equipos de comunicación que se secuestraron en poder del sospechoso.

“A Natenzon se le secuestraron más 40 equipos HT tipo trunking; 13 bases de radiofrecuencia y un scanner de radiofrecuencia digital, entre otros elementos. Ahora se hará un peritaje para tratar de determinar qué frecuencias escuchaba”, dijo la fuente consultada.

El sospechoso detenido facebook.com/tnatenson

La última publicación en el perfil de Facebook del sospechoso fue el 8 de septiembre pasado. “Hoy aprobamos y certificamos satisfactoriamente el curso para obtener la licencia de Radio Operador Radio Telefonista Restringido, dictado por la PFA. Fue un curso intenso, donde tuvimos que aprender y demostrar conocimientos en reglamentación, normativa legal, física, química, matemática, operaciones marítimas y aeronáuticas. De 30 cursantes solo 12 pasaron esta certificación. Es un orgullo enorme liderar un equipo de profesionales que todos los días nos esforzamos para mejorar y modernizar las Telecomunicaciones para los Bomberos Voluntarios en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias Policía Federal Argentina por esta oportunidad tan importante”, escribió el ahora detenido.