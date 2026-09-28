Quién es Guillermo Cabanellas, el reconocido abogado al que golpearon durante un violento robo en su casa de Martínez

Un reconocido abogado sanisidrense de 76 años fue golpeado durante un violento robo ocurrido cerca de las 4 de este domingo en Martínez, San Isidro. Los delincuentes escaparon en el auto de las víctimas con un botín compuesto por dinero, joyas y otros bienes.

Según pudo saber LA NACION, la víctima de los golpes fue Guillermo Cabanellas, abogado, economista, profesor, investigador argentino y autor de más de 40 libros y 100 artículos publicados en la Argentina, Estados Unidos y diversos países europeos.

Además, es miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y profesor en las Universidades de San Andrés, Austral y Ucema.

De acuerdo a su carta de presentación en una de las facultades donde da clases, posee una vasta experiencia en asesoramiento empresarial en temas de Derecho Societario, tributación de empresas, comercio internacional, defensa de la competencia, mercados de capitales y propiedad intelectual, entre otros.

Según explicaron fuentes de la investigación, aproximadamente a las cuatro de la madrugada, cuatro delincuentes ingresaron a la vivienda situada en Paso al 1000, cerca de la esquina con Balcarce, mientras sus ocupantes dormían.

Poco antes de las 6, el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro recibió el llamado de una vecina y una patrulla comunal se acercó al lugar de los hechos.

De las primeras versiones relacionadas con lo ocurrido se desprende que los asaltantes habrían saltado el muro del fondo para acceder al inmueble; actuaron con guantes colocados y los rostros cubiertos.

Una vez dentro de la propiedad, redujeron a los propietarios. La mujer fue atada, mientras que Cabanellas fue inmovilizado y sometido a una paliza durante el asalto.

Los delincuentes recorrieron la vivienda y sustrajeron teléfonos celulares, computadoras, 4800 dólares, alhajas, ropa y carteras de mujer. Antes de escapar, además, los maleantes obligaron a una de las víctimas a realizar una transferencia bancaria.

Como parte del botín, los ladrones se llevaron también el automóvil de la mujer de Cabanellas.

Tras la huida de los delincuentes, el letrado fue asistido preventivamente por personal médico debido a los golpes sufridos; no fue necesario trasladarlo a un hospital, se explicó.

El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, en tanto la policía y la Justicia de San Isidro intentan determinar cómo se planificó el ingreso a la vivienda y cuál fue el recorrido realizado por los asaltantes antes y después de cometer el golpe. Para ello, los detectives encargados de la investigación se encuentran relevando por estas horas las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, según explicaron calificadas fuentes del caso.

La investigación, inicialmente a cargo de la Comisaría 4ª de San Isidro y luego de la fiscal Cecilia Chaieb, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de ese departamento judicial, deberá establecer ahora cómo llegaron los delincuentes hasta la propiedad, hacia dónde continuaron con el vehículo (se supo que tomaron la calle Paraná con dirección a la Autopista Panamericana) y si existen registros de cámaras que permitan identificar a los responsables del golpe.