Quiénes agredieron a Sergio Berni

escuchar

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue agredido por un grupo de colectiveros que reclamaban mayor seguridad tras el asesinato de un chofer. El funcionario se había presentado en la avenida General Paz, donde ocurría la protesta, para dialogar con los trabajadores.

Los colectiveros de la zona oeste del conurbano se manifestaron para exigir mayor seguridad en los distintos puntos del recorrido de las líneas, luego de que un chofer de la línea 620 fuera asesinado de un disparo en el pecho mientras trabajaba.

La agresión a Sergio Berni

La muerte del chofer Daniel Barrientos, de 65 años, ocurrió en Virrey del Pino, La Matanza, cerca de las 4.30 en el cruce de las calles Bernardino Escribano y Cullen, cuando al menos tres delincuentes armados subieron al colectivo conducido por Barrientos.

En la unidad también se encontraba un oficial del Departamento Operaciones Urbanas de Contención (DUOC), sede Barracas, de la Policía de la Ciudad, y hubo un intercambio de disparos con los ladrones.

La investigación del homicidio está a cargo del fiscal Gastón Duplaá y por el crimen fue detenida una persona, que será sometida a reconocimiento para determinar su presunta participación en el homicidio.

¿Dónde fue la agresión a Sergio Berni?

La agresión a Sergio Berni ocurrió mientras el ministro buscaba intervenir en un corte sobre la General Paz, a la altura de Lomas del Mirador.

Efectivos de la Policía de la Ciudad, luego de varios minutos y mediante un cordón humano, lograron retirar la ministro del lugar, debido al nivel de tensión creciente y las incesantes agresiones.

¿Qué pasó con Sergio Berni?

Este lunes, minutos antes del mediodía, Berni se apersonó a la manifestación en la avenida General Paz, cuando fue agredido por los trabajadores del transporte. Como consecuencia de la agresión, el funcionario sufrió una herida cortante en el rostro.

Además de los golpes, el ministro recibió insultos. Asimismo, le tiraron piedras, botellas y comida. Ante la falta de personal de seguridad y policías para custodiarlo, Berni fue cercado por los periodistas, que buscaron frenar el ataque.

¿Qué dijo Sergio Berni tras la agresión?

“Muchachos, estoy acá primero porque entiendo el problema que están pasando. Estuvimos trabajando para detener a los autores. Yo me banco lo que sea, pero si no hablamos no vamos a resolver nada. Pongo la cara, no soy como el resto”, expresó el ministro en medio de gritos e insultos e insistió: “Yo no me escondo, estoy acá”.

Aunque la intención del funcionario era quedarse en el lugar para poder acordar con los choferes un diálogo en otro contexto, Berni debió retirarse custodiado por efectivos policiales debido a la creciente violencia que primaba en el lugar.

Quienes se manifestaban por la muerte de Barrientos, señalaron que los hechos de inseguridad en la zona son reiterados y constantes y representan un riesgo en el trabajo diario de todos los choferes que recorren el conurbano.

Sergio Berni habitualmente se presenta en los lugares en que hay reclamos masivos por inseguridad y, en más de una oportunidad, llegó a dialogar con la víctimas de crímenes ocurridos en la provincia de Buenos Aires.

En esta ocasión, Berni intentó acercarse al grupo de choferes en protesta, pero el enojo escaló de tal manera, que apenas llegado al corte, fue arrinconado contra uno de los paredones que desembocan en la Avenida General Paz y agredido con botellas, golpes de puño, empujones e insultos.

LA NACION