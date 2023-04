¿Qué pasó con Sergio Berni?

escuchar

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue golpeado durante una manifestación de colectiveros que reclamaban por mayor seguridad luego de que un chofer de la línea 620 fuera asesinado esta mañana durante un tiroteo entre ladrones. El brutal ataque que acabó con la muerte de este hombre, identificado como Daniel Barrientos, se produjo arriba del coche, que la víctima conducía por el partido de La Matanza.

Este lunes, minutos antes del mediodía, Berni se apersonó a la manifestación, que se llevaba a cabo en la avenida General Paz, a la altura de Lomas del Mirador, y fue agredido por los trabajadores del transporte. Como consecuencia de esto, el funcionario sufrió una herida cortante en el rostro.

La agresión a Sergio Berni

Además de los golpes, Berni recibió insultos, y le tiraron piedras, botellas y comida. Entonces, acorralado por los manifestantes, fue protegido solo por un cordón de pocos efectivos policiales y algunos trabajadores que participaban del corte.

“Muchachos, estoy acá, primero, porque entiendo el problema que están pasando. Estuvimos trabajando para detener a los autores. Yo me banco lo que sea pero, si no hablamos, no vamos a resolver nada. Pongo la cara, no soy como el resto”, dijo el ministro mientras intentaba calmar la tensión. “Yo no me escondo, estoy acá”, agregó y les propuso organizarse para mantener un encuentro en otro contexto.

Poco más de veinte minutos después, un grupo de infantería de la Policía de la Ciudad realizó un operativo por el cual el ministro fue escoltado hacia un auto, sobre una calle lateral, y de ese modo se retiró del lugar.

¿Quiénes agredieron a Berni y qué reclaman?

Los colectiveros de la zona oeste del conurbano se manifestaron para exigir mayor seguridad en los distintos puntos del recorrido de las líneas, luego de que un chofer de la línea 620 fuera asesinado de un disparo en el pecho mientras trabajaba, este lunes por la madrugada.

El sindicato indicó que el colectivero asesinado se llamaba Daniel Barrientos y que el crimen “ocurrió en el kilómetro 41 de la ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino, cuando delincuentes subieron al vehículo a robar y se enfrentaron con un policía que viajaba en esa unidad”.

Un colectivero de la línea 620 fue asesinado durante un robo, hay protestas en Juan Manuel de Rosas y General Paz Fabián Marelli

Según pudo averiguar LA NACION, el uniformado es miembro de la Policía de la Ciudad y se enfrentó con al menos dos criminales.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se expresó tras el asesinato de Barrientos, describió ese crimen como “un hecho trágico de inseguridad” e informó que se decretó “un paro desde en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires”.

En el breve texto que difundió, la UTA señaló: “La muerte de nuestro compañero se suma a una cantidad de episodios de inseguridad que vienen afectando a los choferes, especialmente en todo el AMBA, por lo que la UTA dice BASTA y anticipa que las medidas se van a profundizar en tanto las autoridades no garanticen las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo de todo nuestro sector”.

LA NACION