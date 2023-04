¿Cómo fue el ataque a Sergio Berni?

escuchar

Este lunes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue brutalmente agredido por un grupo de colectiveros que participaba de una protesta en la avenida General Paz, a la altura de Lomas del Mirador, por el asesinato de un chofer de la línea 620 en La Matanza, quien fue identificado como Daniel Barrientos.

Tras el ataque, que duró más de 20 minutos en los que el funcionario sufrió una herida cortante en el rostro, Berni debió ser evacuado por la Policía de la Ciudad.

La agresión a Sergio Berni

¿Cómo fue el crimen de Daniel Barrientos?

En la madrugada de este lunes, dos ladrones subieron al colectivo que conducía Daniel Barrientos, un chofer de 65 años de la línea 620. Uno de los pasajeros era un oficial del Departamento Operaciones Urbanas de Contención (DUOC), sede Barracas, de la Policía de la Ciudad; y luego de que mostrara su identificación, los asaltantes comenzaron a disparar.

Al momento del ataque, Barrientos —a quien le faltaba un mes para jubilarse— realizaba su recorrido en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Según el parte policial, el asesinato se produjo en el barrio Vernazza, en el cruce de las calles Bernardino Escribano y Cullen.

Daniel Barrientos fue asesinado durante un robo

Cerca de las 4.30, el chofer recibió el impacto de uno de los tiros en el pecho, que le provocó la muerte en el acto. Siempre según la primera versión oficial, el tiroteo por parte de los delincuentes continuó contra el efectivo a bordo, hasta que consiguieron bajar del colectivo y escapar en un auto.

La investigación del homicidio está a cargo del fiscal Gastón Duplaá y por el crimen fue detenida una persona, que será sometida a reconocimiento para determinar su presunta participación en el homicidio.

¿Qué reclamaban los colectiveros en la protesta en la que Sergio Berni fue agredido?

Tras el asesinato de Barrientos, los colectiveros de la zona oeste del conurbano se manifestaron sobre la General Paz y Ruta 3 para exigir mayor seguridad en los distintos puntos del recorrido de las líneas. Quienes participaron de la protesta señalaron que los hechos de inseguridad en la zona son reiterados y constantes, y subrayaron que representan un riesgo en el trabajo diario de todos los choferes que recorren el conurbano.

Además, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) describió ese crimen como “un hecho trágico de inseguridad” e informó que se decretó “un paro desde en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires”.

Por el asesinato del colectivero de la línea 620, sus compañeros iniciaron protestas en Juan Manuel de Rosas y General Paz Fabián Marelli

Dicha medida de fuerza alcanza las líneas 1, 2, 4, 46, 53, 55, 63, 86, 88, 96, 97, 103, 113, 123, 126, 136, 153, 163, 166, 172, 174, 180, 182, 185, 193, 205, 218, 236, 237, 238, 242, 244, 252, 253, 263, 266, 269, 276, 284, 288, 297, 298, 302, 303, 311, 312, 314, 317, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 329, 336, 338, 350, 355, 378, 382, 390, 395, 406, 410, 422, 429, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500 Merlo y Rodríguez, 503, 504, 620,621, 622, 624, 628, 634, 635.

¿Cómo fue el ataque a Sergio Berni?

Este lunes, minutos antes del mediodía, Berni se apersonó a la manifestación, pero el enojo del grupo de choferes escaló de tal manera que, apenas llegó al lugar, fue arrinconado contra uno de los paredones que desembocan en la avenida General Paz y fue agredido con botellas, golpes de puño, empujones e insultos.

Agresión a Sergio Berni: así fue evacuado de la protesta de colectiveros por el asesinato de un chofer

Como consecuencia de esto, el funcionario sufrió una herida cortante en el rostro. “Muchachos, estoy acá, primero, porque entiendo el problema que están pasando. Estuvimos trabajando para detener a los autores. Yo me banco lo que sea pero, si no hablamos, no vamos a resolver nada. Pongo la cara, no soy como el resto”, dijo el ministro mientras intentaba calmar la tensión. “Yo no me escondo, estoy acá”, agregó y les propuso organizarse para mantener un encuentro en otro contexto.

Finalmente, un grupo de infantería de la Policía de la Ciudad realizó un operativo por el cual el ministro fue escoltado hacia un auto, sobre una calle lateral, y de ese modo se retiró del lugar.

