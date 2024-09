“Fuera de la agenda de Kicillof”. Jorge Macri recomendará a los policías que vuelvan a sus casas con chalecos antibalas

Escuchar

Tras el asesinato del detective de la División Homicidios José Luis Gómez en Lanús, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que le recomendará a los oficiales de la Policía de la Ciudad que viven en el conurbano bonaerense que usen chalecos antibalas en el momento de regresar a sus casas después de trabajar.

“No hay en la provincia de Buenos Aires una decisión política de enfrentar el delito. No veo un gobernador preocupado por esto. Este no es un tema que esté en la agenda del gobernador [Axel] Kicillof, no es un tema del que él hable, hay mucha orfandad y un avance de bandas, de organizaciones, y de narcotráfico”, sostuvo Macri.

Gómez, de 48 años, se convirtió el policía número 12 asesinado en territorio bonaerense en los últimos cuatro años.

“De los últimos 13 policías de la Ciudad muertos en el cumplimiento del servicio, 12 fueron asesinados en la Provincia de Buenos Aires, yendo y viniendo de sus casas. Eso demuestra lo que está pasando en la Provincia de Buenos Aires. Insisto, es un tema que me preocupa cómo podemos ayudar a que no nos maten a estos policías. Vamos a sacar una recomendación a nuestros policías para que vuelvan a sus domicilios usando chalecos. No los podemos obligar, pero sí les vamos a pedir que lleven los chalecos de vuelta a sus casas. A eso hemos llegado en el nivel de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires”, afirmó el jefe de gobierno porteño.

José Luis Gómez fue asesinado en Lanús Policía de la Ciudad

Según fuentes del gobierno porteño, en los últimos nueve meses, los enfrentamientos de personal de la Policía de la Ciudad con delincuentes se triplicaron en territorio bonaerense cuando los uniformados van o vuelven de trabajo.

“Desde que asumimos, el 10 de diciembre pasado, y hasta el 1° de agosto último, hubo 148 enfrentamientos armados, de los cuales 123 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Tres de cada diez son en La Matanza. El pico de enfrentamientos fue en el mes de marzo pasado: en solo 26 días de marzo, nuestros agentes sufrieron 20 enfrentamientos armados, siempre cuando salen o ingresan en sus casas. Cada 30 horas, un oficial de la fuerza de seguridad porteña es atacado en la provincia de Buenos Aires”, afirmaron las fuentes consultadas.

Ayer al mediodía, en una actividad con cadetes que se hizo en el Instituto Superior de Seguridad Pública, Macri, se había referido a la cantidad de policías asesinados en la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

“Es un día donde tenemos mezclas de sensaciones porque ayer, desgraciadamente, una vez más, tenemos un policía, un principal caído en cumplimiento del servicio. Es doloroso, es muy triste y además enoja que de los últimos 13 caídos en servicio, 12 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Parece increíble que están todo el día acá [en la Ciudad] enfrentando el delito, enfrentando situaciones difíciles y complejas y después nos los matan yendo y viniendo de sus casas. No hay un destino inevitable que nos transforma en un lugar donde el delito se haga cargo de las calles, donde cualquier cosa pueda ocurrir. Esto pasa porque no hacemos lo correcto, no lo hacemos desde la política, a veces no se hace desde otros ámbitos, a veces no ayuda la Justicia que tiene esta mirada torcida durante muchos años de pensar que el victimario es la víctima y se olvidan de todos los demás. Esa es parte de la discusión cultural que estamos dando, pero la damos formando además a los mejores hombres y mujeres para brindar seguridad allá afuera”, había afirmado el jefe de gobierno de la Ciudad.

Por el momento, desde el gobierno bonaerense no le respondieron a Macri. Pero, hace tres días, el gobernador Axel Kicillof, estuvo en San Isidro donde, junto con el intendente Ramón Lanús, presentaron la incorporación de 16 móviles para vigilar las calles del distrito y la inauguraron de una base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en la villa La Cava, en San Isidro y se refirió al tema de la Seguridad con críticas al presidente de la Nación, Javier Milei.

“Entre los fondos que le recortaron a la provincia [por parte del gobierno nacional], estuvo el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Transporte, el Fondo para las cajas no transferidas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y se lo dije a Milei: el problema no es conmigo, es con los ciudadanos de la provincia de Buenos También le sacó el Fondo de Seguridad conquistado por la provincia de Buenos Aires y lo quiero decir porque, pese a eso, seguimos sumando patrulleros e incorporando agentes a la policía de la provincia”, dijo el gobernador.

El mes pasado, en una visita a Olavarría, Kicillof había afirmado: “En materia de seguridad, en la provincia no nos dedicamos a usar frases impactantes en la redes, sino que llevamos adelante un trabajo muy serio, con una inversión inédita en términos de equipamiento, formación y personal”.

