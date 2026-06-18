Quiso escapar de un control policial, se arrojó a un arroyo desde ocho metros y casi se ahoga

Lo que comenzó como un control vehicular de rutina en Villa Lugano terminó con una persecución a pie, un salto a un espejo de agua desde ocho metros de altura, un rescate en medio de un arroyo y el secuestro de una mochila que contenía US$16.000 y casi $3.000.000 cuya procedencia no pudo ser justificada por el prófugo.

El episodio ocurrió en las inmediaciones del Destacamento Olímpico, donde efectivos de la División Patrulla Control de Accesos Sur de la Policía de la Ciudad detuvieron la marcha de un Renault Logan gris para realizar una inspección preventiva.

El vehículo funcionaba como automóvil de una aplicación de viajes y transportaba a un pasajero que llevaba consigo una mochila roja. Según informaron fuentes del caso, el hombre comenzó a mostrarse visiblemente nervioso cuando los policías iniciaron el procedimiento de control.

La situación se tensó cuando los efectivos intentaron identificarlo. En ese momento, el pasajero descendió del vehículo, se negó a aportar sus datos personales y salió corriendo con la mochila al hombro.

La fuga avanzó en dirección a la avenida 27 de Febrero, rumbo al Puente La Noria. Detrás de él, los policías iniciaron una persecución a pie mientras el sospechoso aceleraba su marcha para intentar escapar.

La secuencia se volvió aún más llamativa cuando el hombre ingresó a la Reserva Ecológica de la zona y, al verse cercado, tomó una decisión extrema: se arrojó al Arroyo Cildáñez desde una altura estimada en ocho metros.

Tras la caída continuó avanzando por el agua en un intento desesperado por alejarse de los efectivos. Sin embargo, durante la huida abandonó la mochila que llevaba consigo, la cual fue recuperada por el personal policial.

Mientras tanto, el sospechoso siguió desplazándose dentro del cauce hasta que advirtió que no podía salir por sus propios medios. La complejidad del terreno y las características del arroyo terminaron frustrando su intento de fuga.

Finalmente, con la colaboración de personal de la Reserva Ecológica, los efectivos lograron rescatarlo y ponerlo bajo custodia.

La sorpresa llegó cuando la mochila fue abierta en presencia de testigos. En su interior había US$16.000 , $2.991.000 en efectivo y un cuaderno con distintas anotaciones que ahora forman parte de la causa.

Los investigadores intentan determinar el origen y el destino del dinero secuestrado, ya que el detenido no pudo brindar una explicación convincente sobre la procedencia de los fondos.

La Unidad Fiscal Sur, a cargo de Gastón Favier, dispuso la detención del hombre por el delito de desobediencia, además del secuestro del dinero, la documentación hallada y otros elementos de interés para la causa. También fue notificado el conductor del vehículo de aplicación en el marco de las actuaciones.