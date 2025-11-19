Revés para el empresario que ofrecía trabajo a jóvenes y adolescentes, pero después las prostituía

Para los detectives judiciales que están tras sus pasos es considerado el prófugo más buscado. Hace 23 meses, a poco de asumir como ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich dispuso una recompensa de $5.000.000 para quien aporte datos que permitan su ubicación y detención. Pero pasó el tiempo y el empresario Gastón Guillemet todavía no fue atrapado. Tiene una orden de captura nacional e internacional por una causa de trata de personas: lo acusan de engañar a adolescentes y jóvenes con promesas laborales para después prostituirlas. Las víctimas tenían 14, 17 y 19 años.

Los hechos por los que está imputado Guillemet ocurrieron en diciembre de 2010, cuando él tenía 22 años.“El imputado viajó a la localidad de Villa Berthet, en Chaco, y con la promesa de oportunidades en Buenos Aires convenció a dos adolescentes y a una joven a que se trasladasen en Buenos Aires, donde las explotó sexualmente. Las víctimas desconocían el verdadero propósito del sospechoso. Él aprovechó la situación de vulnerabilidad de las chicas”, explicaron fuentes judiciales.

Fue una sorpresa para sus vecinos del barrio residencial de Adrogué, en el partido bonaerense de Almirante Brown, cuando llegó personal policial para detenerlo. Todo lo conocían como un buen padre y como un empresario que trabajaba en la firma familiar dedicada a la distribución de materiales para la construcción

En últimas horas, Guillemet recibió un revés judicial. La Corte Suprema de Justicia, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron un recurso de queja de la defensa en donde buscaba hacer caer el segundo juicio.

“La defensa Guillemet quería que la acción penal se diera por extinguida”, explicaron fuentes judiciales.

Guillemet, de 37 años, está prófugo desde el 9 de octubre de 2023. “Fue acusado de haber trasladado desde Chaco a Buenos Aires chicas humildes, algunas menores de edad, con la promesa de un trabajo, pero las explotaba sexualmente. Logró escapar cuando la Justicia ordenó un nuevo juicio”, dijeron las fuentes consultas.

El fiscal general Diego Luciani, en el primer juicio, había pedido una pena de 11 años de cárcel

En un primer juicio, el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N°7 lo condenó a tres años de prisión por dos casos por entender que el acusado no conocía que una de las víctimas tenía 17 años y por eso se aplicó la figura de trata de personas mayores de edad y lo absolvió por el tercero de los hechos que involucraba a una adolescente de 14.

La condena fue apelada por el Ministerio Público Fiscal. La Cámara Federal de Casación Penal revocó el fallo y ordenó un nuevo debate. Pero el sospechoso nunca se presentó en los tribunales en la fecha fijada para el nuevo juicio. Desde ese momento está prófugo.

La Secretaría de Captura de Prófugos (Secap), que depende de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), a cargo de José María Campagnoli, lo considera el prófugo más buscado. Es una prioridad atraparlo.

Según informaron fuentes judiciales, Cámara Federal de Casación Penal resolvió suspender todos los recursos presentados por la defensa hasta que el acusado se presente y se ponga a derecho. Entonces, la defensa interpuso un recurso, pero la Corte Suprema de la Nación desestimó la queja porque Guillemet se encuentra prófugo.

La doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a lo largo de sus años y en los distintos fallos ha mantenido incólume, sostiene que el prófugo no puede tener diálogo con el tribunal mientras permanezca evadido.

“El Máximo Tribunal fue clarísimo a través de sus fallos que, quien se sustrae voluntariamente del proceso penal y se encuentra en situación de rebeldía, no puede acceder a recursos ni presentar peticiones y esperar que resuelvan favorablemente. Mientras la rebeldía subsista no podrá haber diálogo procesal entre el prófugo y el tribunal”, dijeron fuentes al tanto de la jurisprudencia.