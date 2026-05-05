Abogado y “chofer”. José Codazzi, de llevar a Laudelina para mentir por el caso Loan a trasladar a Nahuá y a su padre prófugo

ROSARIO.- El abogado José Codazzi quedó envuelto en otra trama marcada por la desaparición de un niño. En este caso, el letrado quedó detenido este lunes por facilitar el supuesto rapto de Nahuá Santos Riquelme, un chico de seis años que fue encontrado por la policía de Corrientes este martes en un paraje llamado El Duraznillo, a unos 40 kilómetros de Goya. El menor estaba desaparecido desde el domingo, cuando su padre Josías Santos Regis, de origen brasileño, huyó con el niño desde Esquina luego de protagonizar un ataque a balazos contra otra persona.

El abogado fue detenido por ser quien llevó en su camioneta a Regis y a su hijo. Los familiares del niño denunciaron la desaparición y el lunes se activó la Alerta Sofía en todo el país. Por la ubicación geográfica, el caso puso en primer plano nuevamente el caso de Loan Peña, el niño cuyo paradero se desconoce desde el 13 de junio de 2024, cuando fue visto por última vez cuando juntaba naranjas cerca de la casa de su abuela, en la zona rural de la localidad correntina de 9 de Julio.

José Codazzi, el abogado de Laudelina, la tía de Loan

El cruce de las dos historias tiene como punto en común al abogado Codazzi, quien fue el primer defensor de Laudelina Peña, la tía de Loan; según la causa judicial, ella fue quien plantó el botín del niño para desviar la investigación y crear la expectativa de que su sobrino estaba aún perdido en el paraje El Algarrobal.

Por recomendación de Codazzi, Laudelina declaró en un juzgado provincial de la capital de esa provincia que Loan fue atropellado por la camioneta que conducían ese 13 de junio de 2024 el exmarino Carlos Pérez y su esposa María Victoria Caillava.

Laudelina Peña, la tía de Loan. Captura

En un inesperado viaje nocturno, Codazzi llevó a Laudelina a los tribunales de la ciudad de Corrientes, aunque el caso estaba abierto y se investigaba en Goya. La hizo declarar ante el fiscal Gustavo Roubineau, en compañía del senador oficialista Diego Pellegrini.

En medio del tenso clima por la misteriosa desaparición de Loan a plena luz del día y cuando jugaba con otros niños y cerca de varios adultos, aquel testimonio de Laudelina sembró más oscuridad.

Homenaje a Loan Peña Joaquín Meabe

Dijo no solo que su sobrino había sido atropellado por la camioneta conducida por el marino Carlos Pérez y en la que viajaba la funcionaria municipal María Victoria Caillava cuando se iban del campo donde habían almorzado, en la casa de la abuela de Loan, sino también que el niño había sido enterrado. Su declaración llevó al entonces gobernador correntino Gustavo Valdés a escribir el 29 de junio de 2024 en sus redes sociales: “Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan”.

En su cuenta de X el exmandatario afirmó: “Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan”.

Pero todo eso terminó siendo falso. Un mes después, ante la jueza federal Cristina Penzo, que llevó adelante la instrucción de la causa, la propia Laudelina admitió que todo lo que había dicho ante el fiscal de la capital era mentira. Pero la tía de Loan dio entonces otro dato que ahora puede tener otra significación: aseguró que el abogado José Codazzi la había obligado a sembrar esa pista falsa; dijo que lo hizo bajo “amenaza”, aunque también admitió que le había dado 50.000 pesos.

Loan Peña, el niño correntino desaparecido

Luego de este episodio, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°9 porteña, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py contra Codazzi, Valdés, el senador Pellegrini y el exministro de Seguridad correntino Buenaventura Duarte por presunto encubrimiento, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en el marco de la causa de Loan Peña.

Codazzi nunca estuvo imputado en la causa Loan, aunque su comportamiento en el caso dejó indicios de que sus maniobras con Laudelina tuvieron como motivación desviar la investigación y los operativos desplegados para hallar al niño, que aún permanece desaparecido.

Josías Santos Regis, detenido en El Duraznillo, Corrientes

Según varias fuentes consultadas en Corrientes, el objetivo del abogado −muy cercano al senador Pellegrini y a Agustín Ybarra, oriundos de Esquina, todos radicales− era que con la teoría del accidente el caso de Loan volviera al fuero provincial, donde el gobierno de Valdés tenía mayores influencias que en la Justicia federal para apaciguar el impacto de un caso que había tomado trascendencia nacional.

Oportunamente, la Justicia advirtió un matiz entre la situación de los diez imputados de la falsa fundación Dupuy, que serán juzgados desde mediados de junio por implicarse en el caso e intentar manipular a testigos (algunos de ellos, menores) para direccionar la pesquisa, y la de Codazzi, que era abogado de una de las detenidas. En ese sentido, creen que podría encuadrarse como una “estrategia de la defensa”.

Nahuá Santos Riquelme y su padre Josias Santos Regis fueron vistos por últimas vez el domingo 3 de mayo

Pero en el juicio que se iniciará el mes próximo todo puede cambiar, según la mirada del fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer. Si surgen elementos en las declaraciones de los testigos, Codazzi podría sumarse al lote de imputados.

Codazzi está involucrado en otro caso que tiene la Justicia federal. Es probable que este año esté sentado en el banquillo de los acusados para responder por supuestas maniobras irregulares durante su desempeño como interventor del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor en la localidad correntina de Esquina.

Según consta en la causa elevada a juicio el año pasado, en su carácter de funcionario público entre 2017 y 2018, Codazzi habría percibido el pago de más de 425 trámites abonados por particulares, pero esos fondos no habrían sido rendidos a la administración pública ni depositados en las cuentas bancarias del organismo.

Nahuá Santos Riquelme (6) fue visto por última vez el domingo 3 de mayo, cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis

Con el caso de la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, que finalmente fue encontrado por la policía este martes, reapareció el nombre de este abogado. Codazzi era defensor del padre del niño, el ciudadano brasileño Josías Santos Regis, quien se fugó de Esquina tras protagonizar un supuesto intento de asesinato.

Codazzi habría “sacado” de Esquina al “Brasileño”, como apodan a Santos Regis. Junto a ellos llevaron en la camioneta del abogado a Nahuá; aún no está claro si su padre se lo llevó como “escudo” o “salvoconducto” en su huida, o si el objetivo era sacarlo del país con otros fines.

El abogado José Codazzi, detenido en Esquina, Corrientes Policía de Corrientes

En cualquier caso, esta situación derivó en la detención del letrado. Este martes, alrededor de las 10.30, una brigada de la patrulla rural de la Policía de Corrientes encontró a Nahuá en el paraje Duraznillo, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Goya, el mismo lugar donde se investiga la desaparición de Loan. Estaba con su padre, que fue arrestado en el acto.

Según se informó en Radio Sudamericana, en las últimas horas se filtró un video que demostraría el vínculo entre José Fernández Codazzi y Josías Santos Regis. En la filmación se vería cuando el abogado se reunió con “El Brasileño” y Nahuá en un lugar aún no identificado momentos antes de desaparecer, lo que ubica a Codazzi como la última persona en ver a padre e hijo antes de emprender la fuga.