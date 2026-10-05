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Robaba motos estacionadas y luego las exhibía con videos en TikTok: terminó detenido en Lanús

El sujeto, de 23 años, tenía 14 antecedentes y pedido de captura; los delitos que iniciaron la investigación habían sido cometidos en Recoleta

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El robamotos tiktokero fue detenido en Lanús
El robamotos tiktokero fue detenido en Lanús

Un joven de 23 años, acusado de robar motos en el barrio porteño de Recoleta y publicar imágenes de los vehículos sustraídos en su perfil de TikTok, fue detenido en Villa Caraza, partido bonaerense de Lanús.

El sospechoso tenía un pedido de captura vigente desde agosto y registraba 14 causas por delitos vinculados con robos, hurtos y tentativas de robo.

La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 2 de la Policía de la Ciudad, cuyos efectivos buscaban localizar al presunto ladrón, señalado por la sustracción de dos motocicletas durante julio y agosto en el barrio porteño de Recoleta.

De acuerdo con la pesquisa, en ambos episodios el sospechoso habría violentado los sistemas de arranque de los vehículos para llevárselos.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar al sospechoso. Luego avanzaron con el relevamiento de perfiles públicos en redes sociales y encontraron imágenes que el joven había publicado en su cuenta de TikTok, en las que aparecía junto a las motos denunciadas como robadas.

Con esos elementos, los policías profundizaron las tareas para establecer su paradero y llegaron hasta un domicilio situado en Villa Caraza, en el partido de Lanús. El operativo se concretó cuando el sospechoso salía de la vivienda, momento en el que fue interceptado y detenido.

Un pedido de captura y 14 causas

Según la información policial, el joven tenía una orden de captura emitida en agosto de este año. Además, contaba con un extenso prontuario: desde 2019 acumulaba 14 causas por hechos relacionados con robos, hurtos y tentativas de robo.

Tras el procedimiento, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17, a cargo de María Gloria Capanegra, dispuso la detención del acusado y su traslado a una dependencia policial.

Por orden judicial, también fue secuestrado el teléfono celular del sospechoso, que podría aportar información de interés para la investigación.

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