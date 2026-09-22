Robaron un auto en Lanús, cruzaron por Puente Alsina y fueron detenidos tras una persecución en Pompeya

Dos personas fueron detenidas en el barrio porteño de Nueva Pompeya luego de una persecución que comenzó cuando el Anillo Digital detectó el paso de un automóvil que había sido robado a mano armada en el partido bonaerense de Lanús.

El procedimiento se inició cuando personal de la División Anillo Digital alertó sobre el paso por el Puente Alsina de un Peugeot 307 que tenía pedido de secuestro. Según la información incorporada a la causa, el vehículo había sido robado en Lanús por un hombre y una mujer.

A partir de la alerta, se realizó un seguimiento del automóvil y se dio intervención a móviles de la Comisaría Vecinal 4 B, cuyos efectivos comenzaron a perseguir al vehículo cuando ingresó en territorio porteño.

La fuga se extendió por distintas calles hasta que, al llegar a la intersección de la avenida Del Barco Centenera y Santa Catalina, el Peugeot chocó contra la parte delantera de uno de los móviles policiales. Pese al impacto, el conductor continuó la marcha.

La persecución terminó poco después, cuando el vehículo llegó a Vedia al 3100. Allí, el conductor perdió el control del automóvil y los policías lograron interceptarlo.

Los efectivos detuvieron a los dos ocupantes del Peugeot, un hombre y una mujer. Luego, en presencia de testigos, realizaron una revisión del vehículo.

Dentro del automóvil encontraron una mochila. En su interior había una pistola Bersa calibre 9 milímetros junto con 11 balas.

Además del arma, los policías secuestraron tres teléfonos celulares, un autoestéreo y un parlante portátil.

El vehículo quedó bajo custodia policial debido a que tenía un pedido de secuestro por el robo ocurrido en Lanús.

Tras las detenciones, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de Laura Bruniard, que dispuso la detención de los dos sospechosos y el secuestro del Peugeot 307, el arma, las municiones y los demás elementos encontrados durante el procedimiento.