Una mujer que atendía un kiosco en el municipio bonaerense de La Matanza fue amenazada con una escopeta por uno de los tres delincuentes que entraron a su comercio para robar. “Abre, abre, abre o te mato. ¡Rápido!”, insistió uno de los ladrones, tal cual muestra el video del momento, que se hizo viral.

Los tres hombres encapuchados y con sus rostros cubiertos ingresaron por la fuerza al kiosco. Pese a que la cámara de seguridad externa no registró el hurto desde dentro, se podían oír los gritos amenazantes que propinaban los ladrones a la comerciante.

Violento robo a un kiosco en La Matanza: amenazaron a la dueña con una escopeta y le desvalijaron el local

A los 30 segundos, un auto con un cuarto delincuente se acercó a la puerta del local. “Vamos, vamos”, dijeron los ladrones y comenzaron a sacar cosas del kiosco. “Las galletitas, los cigarros”, se oye decir.

De acuerdo con los medios locales, el violento asalto ocurrió en un comercio ubicado sobre Figueroa Alcorta al 4300, barrio Villa Constructora, un kiosco que, de acuerdo con vecinos de la zona, suele atender hasta altas horas de la noche.

Los registros fueron entregados a las autoridades, que trabajaban para identificar y localizar a los responsables del ataque, quienes hasta el momento permanecen prófugos de la Justicia.

La tasa de homicidios de La Matanza

La reiteración de casos de violencia delictiva en las localidades de La Matanza que toman difusión pública tiene su reflejo a nivel estadístico. La información sobre investigaciones penales iniciadas el año pasado en el territorio bonaerense marca que el mayor municipio del conurbano tiene la tasa más alta de homicidios, que en el promedio provincial quedó establecida en 4,6 casos cada 100.000 habitantes.

Luego de La Matanza se ubica el departamento judicial Moreno-General Rodríguez, con 7,66, una tasa que en ese caso representa 55 asesinatos en esos dos distritos que comparten la estructura de fiscalías.