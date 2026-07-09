Salió a defender a un vecino con un martillo y lo mataron a balazos en La Matanza

Un vecino del barrio San Alberto, en el partido de La Matanza, se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad en el conurbano bonaerense.

A pesar de que no era el objetivo de los tres delincuentes en moto que llegaron a Abdala al 3400 para robarle el Volkswagen Gol a un automovilista, salió de su casa al escuchar los gritos e intentó defender al conductor del vehículo. El vecino arrojó un martillo contra los ladrones, que le dispararon una ráfaga de balazos.

Uno de los proyectiles que dispararon los asaltantes para obligar a los habitantes de la cuadra a que no activaran la alarma vecinal hirió en la pierna a la víctima, que falleció en el Hospital Paroissien.

Salió en defensa de un vecino y lo mataron

El violento episodio, que quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona, ocurrió el lunes a las 20.40, cuando tres delincuentes que circulaban a bordo de una moto llegaron a Abdala al 3400 e interceptaron al conductor de un Volkswagen Gol blanco que llegaba al lugar.

Dos de los asaltantes descendieron de la moto y apuntaron con armas al conductor del vehículo, que pedía que no lo mataran. Al mismo tiempo, uno de los ladrones disparó al aire para amedrentar a los vecinos.

Uno de los habitantes de la cuadra, de 43 años, al escuchar los tiros, salió a la vereda para defender al dueño del Volkswagen Gol blanco e intentó poner en fuga a los delincuentes.

Tan violentos fueron los asaltantes que nunca dejaron de disparar. Ante los balazos, el vecino volvió sobre sus pasos, cerró la puerta de reja y tomó un martillo, que arrojó al delincuente que huyó en el auto luego de quemar los neumáticos al acelerar. Los otros asaltantes huyeron por Abdala en dirección contraria.

El vecino, herido en la pierna, fue trasladado al hospital Paroissien, de La Matanza, donde falleció debido a que el balazo le habría afectado la arteria femoral.

Con respecto al vehículo, fuentes policiales indicaron que fue abandonado en la esquina de Espinosa y Parral, a solo 600 metros de la escena del crimen.