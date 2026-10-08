Robo en el Centro Venezolano Argentino en Villa Crespo: se llevaron notebooks, iPads y equipos de sonido

El Centro Venezolano Argentino, un espacio de integración cultural y social para la comunidad venezolana en Buenos Aires enclavado en el barrio porteño de Villa Crespo, fue escenario de un violento robo durante la madrugada de este miércoles.

Según denunció la asociación civil Alianza por Venezuela, un grupo de personas ingresó por la fuerza al lugar, ubicado en Julián Álvarez 866, provocó importantes destrozos y se llevó equipos utilizados para las actividades que se desarrollan allí.

“Nos robaron en el Centro Venezolano Argentino, un espacio que construimos y sostenemos con muchísimo esfuerzo para acompañar a nuestra comunidad”, expresó la organización en un comunicado.

Robo en el Centro Venezolano Argentino

Según fuentes policiales, los asaltantes forzaron las puertas de acceso y, una vez dentro, recorrieron distintos sectores del edificio. Entre los elementos sustraídos había notebooks, iPads, equipos técnicos y de sonido, además de otros objetos considerados fundamentales para el funcionamiento cotidiano del centro.

Personal de la Policía de la Ciudad realizó las primeras tareas en el lugar y la organización informó que ya presentó la denuncia ante las autoridades competentes con el objetivo de identificar a los responsables y determinar las circunstancias del robo. Además, durante la investigación también se buscará determinar si detrás del episodio hay algún trasfondo político.

A raíz del episodio, Alianza por Venezuela decidió suspender las actividades previstas para los próximos días mientras evalúa los daños ocasionados y trabaja en la recuperación de los espacios y de los elementos necesarios para retomar su funcionamiento habitual.

La investigación buscará determinar si detrás del robo al Centro Venezolano Argentino hay o no un trasfondo político

La organización también expresó su solidaridad con los voluntarios que participaron en la creación y el sostenimiento del centro y agradeció las muestras de apoyo recibidas de la comunidad.

“Lo que hemos construido juntos es mucho más que un espacio físico: es una comunidad que seguirá adelante”, afirmó la asociación.

Un espacio para la comunidad venezolana

El centro, denominado Araguaney, funciona en una casona de Villa Crespo que fue restaurada por voluntarios y que abrió sus puertas el 12 de abril de 2025. Desde entonces, se convirtió en un espacio destinado a la integración cultural, social y profesional de los migrantes venezolanos en la Argentina.

Allí se realizan talleres y charlas vinculados al mejoramiento profesional, la inserción laboral y el emprendedurismo. También se brinda información relacionada con la regularización migratoria y la homologación de títulos académicos.

En abril de este año, al cumplirse el primer aniversario de la inauguración, Alianza por Venezuela realizó un balance de la actividad desarrollada durante ese período. Según informó, el centro había albergado 416 actividades y casi 300 encuentros de integración, con la participación de más de 150 voluntarios.

La organización estimó, además, que unas 21.000 personas han sido alcanzadas directamente por sus actividades y más de 100.000 lo han sido de manera indirecta.

“Aquí celebramos nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras raíces. Aquí alzamos la voz y también encontramos espacios para el silencio, la fe y el encuentro”, había expresado la organización al hacer aquel balance.

Ahora, tras el robo y los daños provocados en sus instalaciones, Alianza por Venezuela inició una campaña para recuperar parte de los equipos sustraídos y poder restablecer las actividades.

La asociación invitó a quienes quieran colaborar a realizar donaciones a través de Mercado Pago, mientras continúa la investigación para establecer quiénes fueron los responsables del ingreso al centro durante la madrugada.