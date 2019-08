Rosario: fueron a robar a una casa y al no encontrar dinero se llevaron un bebé

El extraño robo ocurrió en la madrugada de hoy, en una vivienda ubicada en Ituzaingó al 3400, en Rosario

ROSARIO.-Fue un robo extraño y llamativo. Los ladrones entraron en una casa y como la familia no tenía dinero se llevaron a un bebé de un año, que dejaron a una cuadra en la puerta de un vecino, donde el pequeño estuvo más de dos horas hasta que se alertó a la policía.

La extraña trama ocurrió esta madrugada, cerca de las 4.30, cuando dos hombres y una mujer ingresaron a robar en una casa ubicada en Ituzaingó al 3400, en Rosario. Los ladrones estaban armados con una pistola. Y le exigieron a la dueña de la casa que le entregara dinero, pero esta no tenía efectivo, según contaron fuentes policiales.

Entonces, los asaltantes se llevaron al hijo de un año del dueño de la casa. El pequeño fue encontrado en la puerta de una casa de Cafferata y pasaje Gordillo. El dueño de esa vivienda, que se llama Andrés, relató a Radio 2 de Rosario que encontró al chiquito "en una mantita".

"Me tocaron timbre a las 4.30. No vi ni escuché nada. A las 6.30 un vecino me avisó que tenía un bebé en la puerta de mi casa. Llamé al 911 y cuando bajé ya estaban acá los móviles", dijo. El pequeño habría estado unas dos horas solo hasta que fue encontrado por el dueño de casa, quien dio aviso a la policía y luego a la justicia federal, que interviene porque el hecho fue encuadrado como secuestro.

"La primera vez que tocaron timbre no lo ví. El bebé es chiquito y por el portero con visor no veía a nadie. Y no abrí la puerta porque cuando tocaron timbre nadie me respondió, a esa hora nunca abriría la puerta. Y el bebé no lloró porque tengo un perro y un gato que no reaccionaron. Si el bebe lloraba probablemente los animales hubiesen reaccionado", relató el vecino.

Silvina Pait, Jefa de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Investigaciones, confirmó que la policía tomó conocimiento de lo ocurrido por una llamada al 911 y que "el niño y su mamá están bien".

Otro hecho que generó preocupación en Rosario fue lo que ocurrió en un ataque a balazos a una casa en Chacabuco al 3600, donde, además de los disparos contra el frente del inmueble, los atacantes dejaron una nota con una clara advertencia.

Por debajo de la puerta los agresores dejaron un papel con una amenaza: "Fabián esto es sencillo. Para que sigas viviendo tranquilo tenés que pagar un millón de pesos. Sabemos todos tus movimientos, en qué andas y las cosas qué hacés. Tu familia va a seguir estando en paz si aportás con la mafia. Si no, de a poco iremos matando a tu familia", fue la advertencia que es investigada por la justicia.