Salía de alta del hospital y cuando esperaba a que lo pasaran a buscar lo atropelló un patrullero fuera de control

SANTA FE.- Su caso sería el colmo de la mala suerte. Tras haber sido intervenido quirúrgicamente hace una semana en el Hospital Provincial “Dr. José María Cullen”, un joven de 20 años recibió el alta médica y aguardaba en la guardia a que un familiar lo pasara a buscar, pero terminó internado nuevamente. No fue por una complicación en su posoperatorio: lo atropelló un patrullero fuera de control.

Alexis G. es, en rigor, una de las cuatro personas que este mediodía salvaron milagrosamente sus vidas cuando la camioneta de la policía local, conducida por un inexperto efectivo, ascendió velozmente a la vereda del centro asistencial y, en su descontrolada carrera, derrumbó una parte del acceso a la guardia, atropelló a varias personas que se encontraban en el lugar y terminó impactando contra la estructura central de cemento.

Si bien varias personas resultaron lesionadas, tres terminaron en la guardia de emergencias. Entre ellos, Alexis G., quien hacía unos pocos minutos había recibido el alta tras una cirugía en una pierna que incluyó la colocación de un clavo intramedular.

“ El joven no pudo hacer nada: la camioneta lo arrolló y sufrió traumatismos en miembros inferiores, por lo que debió reingresar al hospital para evaluación de su servicio de cabecera ”, explicó a la prensa Amanza Zárate, subdirectora del hospital.

La camioneta policial, estrellada en el frente del hospital Cullen, de Santa Fe LT9

Además, por otras lesiones, que no significan compromiso de vida, quedaron internados Nemías R., de 21 años, Claudia G., de 57, y el policía que conducía la camioneta que originó el siniestro, identificado solo como Ricardo F., de 39.

Testigos de la escena relataron que “varias personas, muchas del interior que llegan con familiares enfermos al hospital y se encontraban aguardando los informes médicos, resultaron golpeadas. Pudo ser una tragedia”, apuntó Patricia, que se encontraba cerca del lugar de los hechos.

Lo que pasó

Según los informes oficiales, la camioneta de la policía local circulaba por avenida Freyre a alta velocidad, abriendo camino a una ambulancia en “código rojo”, es decir, trasladando a un paciente de alto riesgo hasta el nosocomio.

Por causas que aún no fueron precisadas, el conductor perdió el control, ascendió a la acera, impactó contra la reja de la guardia y terminó contra la estructura principal del hospital, cerca de una escalera de acceso a la planta alta.

Un policía de consigna mientras se realizan peritajes por el caso de la camioneta policial que chocó en el frente del hospital Cullen, de Santa Fe

En ese paso fue cuando atropelló a las personas que se encontraban en las inmediaciones de la guardia.

Tras gritos y momentos de tensión, el mismo personal del Hospital Cullen se hizo cargo de la atención de los heridos. No obstante, los servicios del lugar continuaron normalmente, como también las visitas de la tarde, mientras las fuerzas de seguridad completaban los peritajes y se reparaba el enrejado destruido.

“Lo sucedido es materia de investigación. Una versión indica que en un lugar fijo para facilitar el ingreso de las ambulancias había un patrullero que obstaculizaba el paso cuando arribaba al lugar una ambulancia de un esquema de emergencia código rojo. Por una maniobra desafortunada, supuestamente uno de esos patrulleros colisionó con el ingreso al hospital”, agregó la subdirectora del hospital.

Por su parte, otra persona refirió que “estaba firmando un acta policial como testigo por una pelea de dos hombres [cuidacoches] en la puerta y vi cómo el patrullero arrancó de golpe y se llevó por delante a un montón de personas. Se escuchó un griterío tremendo... Aceleró de una”.

Por su parte, una comerciante de un puesto de comida ligera instalado a metros de la guardia agregó: “Estaba atendiendo a una mujer y vi la camioneta venir de frente. Alcancé a correrme a tiempo. Pero el susto aún me afecta”, subrayó.

La atención de las víctimas del choque en el hospital Cullen, de Santa Fe

Otra hipótesis

Pero el caso siguió sumando supuestas causas. Según relató un vecino de la zona (enfrente del hospital se encuentra el Liceo Militar “General Belgrano”), el incidente se produjo cuando el acompañante del conductor del patrullero que estaba detenido en la mano hacia el sur, en el sector destinado a que giren las ambulancias hacia el ingreso a la guardia, intentó mover la unidad, aceleró, atravesó el cantero central y terminó impactando contra las rejas y luego la rampa de acceso.

Las investigaciones de campo y los testimonios de policías y testigos aportarán elementos para dilucidar el caso. En tanto, aquel pobre joven que esperaba irse a su casa a iniciar el proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica, deberá esperar las próximas 48 horas para hacerlo. Con suerte...