Adulteraban registros migratorios para facilitar residencias a médicos colombianos en la Argentina

La Policía Federal desarticuló una organización integrada, entre otros, por empleados de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que adulteraba registros migratorios para facilitar la obtención irregular de residencias permanentes a médicos colombianos, con el objetivo de que posteriormente pudieran instalarse en la Argentina para ejercer la profesión.

Según se informó, la investigación se inició en junio pasado, luego de una denuncia formulada por la Dirección Técnica Jurídica de la DNM, en la que se alertaba sobre la detección de asientos presuntamente apócrifos en sus registros migratorios.

Tomó intervención el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, quien convocó para las tareas de campo al Departamento de Investigaciones Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal.

Los detectives policiales analizaron la documentación aportada y lograron identificar a tres empleados de la mencionada Dirección Nacional de Migraciones que habrían insertado registros de ingreso al país de carácter fraudulento.

Uno de los libros de asiento de Migraciones secuestrados Prensa Policía Federal

Según surgió de la investigación, la maniobra tenía como objetivo permitir que ciudadanos colombianos obtuvieran la residencia permanente en la República Argentina sin cumplir con los períodos de permanencia mínimos exigidos legalmente, para posteriormente radicarse en el país y ejercer su profesión.

Hasta el momento fueron individualizados 101 ciudadanos de esa nacionalidad, todos ellos médicos de profesión, involucrados en dicha maniobra .

El modus operandi consistía en que los ciudadanos colombianos ingresaban legalmente al territorio argentino utilizando sus pasaportes y, luego, guiados por miembros de la mencionada organización, iniciaban los trámites de radicación y, posteriormente, regresaban a su país .

Sin embargo, cuando se aproximaba el vencimiento del plazo para que no caducara el trámite iniciado debido a la ausencia del solicitante, los integrantes de la banda, a cambio de una determinada suma de dinero, utilizaban las cédulas de identidad que habían dejado los interesados para generar registros de ingreso apócrifos al país, mediante la manipulación biométrica de imágenes fotográficas tomadas a terceros no involucrados, quienes eventualmente pasaban por las ventanillas de Migraciones.

De esta manera se simulaba que los médicos colombianos habían regresado al territorio argentino, posibilitando así la continuidad de sus trámites migratorios a pesar de encontrarse en el extranjero llevando adelante sus vidas con total normalidad, informó la Policía Federal.

El material incautado por la policía Prensa Policía Federal

El juez Villena encomendó al Departamento Antimafia de la PFA la realización de diez allanamientos en los barrios porteños de Floresta y Almagro, y en las localidades bonaerenses de Villa Ballester, Florencio Varela, Cuartel V, Moreno y La Tablada, entre domicilios particulares y oficinas.

Durante los procedimientos fueron detenidas siete personas: cuatro mujeres (dos argentinas de 35 y 39 años y dos paraguayas de 38 y 47) y tres hombres de nacionalidad argentina, dos de 38 años y uno de 39.

Se secuestraron 14 teléfonos celulares, tres vehículos, seis notebooks, dos discos rígidos, cuatro pendrives, más de 5000 dólares contenidos en diferentes sobres, 100 euros y 7000 pesos argentinos, además de certificados de residencia y demás documentación de interés para la causa.

Los detenidos, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora, imputados por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y destrucción de pruebas.