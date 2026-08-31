Intentó robar en una librería y dos casas y terminó detenido en una panadería en Colegiales

“¡Nadie diga nada!”. Con esa frase, un hombre de 41 años intentó imponer silencio entre los clientes de una panadería de Colegiales a la que había ingresado para escapar de la policía. La maniobra, sin embargo, duró solo unos segundos: los efectivos que lo perseguían entraron detrás de él, lo rodearon y lo detuvieron.

El sospechoso había sido visto poco antes cuando intentaba forzar la puerta de una librería situada en la calle Superí al 1400. Según informaron fuentes policiales, al no poder ingresar en el comercio, repitió la maniobra en dos viviendas vecinas. Tampoco tuvo éxito y escapó del lugar.

El episodio comenzó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 13C recibieron una alerta por la presencia de un hombre que intentaba entrar por la fuerza al comercio, que permanecía cerrado. Al llegar, los policías entrevistaron al propietario de la librería, quien les brindó una descripción del sospechoso y relató que había intentado ingresar también a las dos casas contiguas.

Quiso robar en una librería e intentó esconderse en una panadería

Con esos datos, los agentes recorrieron la zona y localizaron al hombre a unos 200 metros, sobre la avenida Elcano. Pero cuando advirtió la presencia policial, el sospechoso comenzó a correr.

La persecución continuó a pie por las calles del barrio hasta que el hombre ingresó en una panadería. Su intención era clara: mezclarse entre los clientes y conseguir que los policías le perdieran el rastro.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron la secuencia. En las imágenes se observa al sospechoso ingresar a paso acelerado, seguido de cerca por los efectivos. Una vez dentro, intentó confundirse entre las personas que estaban en el lugar y pidió: “Nadie diga nada”.

La estrategia no funcionó. Los policías ingresaron detrás de él, lo ubicaron entre los clientes y lo rodearon. El hombre opuso resistencia, pero finalmente fue reducido y esposado dentro de la panadería.

El dato que sorprendió a los investigadores surgió al revisar sus antecedentes: el detenido tiene 18 antecedentes durante 2025 y 2026, según informaron fuentes policiales. Entre ellos figuran causas por robos, robo y hurto agravados por escalamiento, hurtos, lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad, portación de armas no convencionales y violencia familiar.

El material registrado por las cámaras quedó incorporado a las actuaciones como parte de las evidencias reunidas durante el procedimiento. Las imágenes permitieron documentar el intento de fuga y el momento en que el sospechoso trató de ocultarse entre los clientes antes de ser reducido.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3, a cargo del juez Marcos Andrés Fernández, que calificó el expediente como robo en grado de tentativa.