Salía del carnaval de Corrientes, un grupo lo atacó a golpes, lo tiró al piso y le dio una brutal patada en la cabeza

Un día después de que los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa fueran condenados por la Justicia de Dolores, trascendió un caso en Corrientes que trae reminiscencias del mortal ataque a golpes contra el adolescente que fue asesinado hace Villa Gesell. El hecho ocurrió el domingo 29 de enero por la madrugada a la salida del Corsódromo Nolo Alías, donde Leonardo Chávez fue golpeado por un grupo de personas y recibió una brutal patada en la cabeza cuando se encontraba en el suelo. “Tuve pérdida de piezas dentarias y sigo haciéndome estudios”, denunció el joven de 31 años.

Según el sitio local Corrientes Hoy, la agresión se registró al finalizar una nueva fecha del carnaval correntino. En ese contexto, alrededor de nueve jóvenes fueron grabados mientras protagonizaban una pelea en las inmediaciones del corsódromo.

En los videos del hecho difundidos a través de las redes sociales se observa cómo varias personas formaron una suerte de círculo y se empujaron y agarron unas a otras. En ese contexto se ve a un joven tirado en el piso que recibió una fuerte patada a la carrera y en la cara por parte de uno de los agresores, lo que provocó gritos de asombro entre los testigos.

Golpiza en el corsódromo de Corrientes

La brutalidad del ataque generó una ola de repudios por parte de vecinos e internautas, que exigieron la pronta identificación de los involucrados, en particular del joven que pateó al otro en la cabeza. En este contexto, la Justicia inició una investigación que hoy arrojó los primeros resultados positivos.

De acuerdo con El Litoral, a partir del análisis de los videos aportados por testigos y de las cámaras de seguridad de la zona fueron identificados cuatro de los agresores que golpearon violentamente a Leonardo Chávez.

Con relación al estado de salud de Chávez, se informó que sufrió heridas por las que aún se sigue realizando estudios médicos, dado que la mayoría fueron producto de los golpes reiterados que recibió en la cabeza mientras se encontraba en el suelo.

En un breve diálogo con a Radio Sudamericana, la víctima explicó: “Todo ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana, cuando a la salida de los carnavales veo que un tipo se me acerca y me pega. Ahí comenzaron a pegarme los que estaban con él, que después me enteré que eran rugbiers”.

El joven aseguró que esa noche estuvo con tres amigos y que “no tuvieron problemas con nadie”, por lo que desconoce los motivos de la agresión. “Todos los golpes los recibí en la zona de la cabeza, tuve pérdida de piezas dentarias y sigo haciéndome estudios. Yo lo único que me protegía era la cabeza. Si mis amigos no se me tiraban encima o los separaban, podría haber sido peor”, expresó e insistió: “Nunca fue nuestra intensión pelear”.

Por su parte, el abogado de Chávez, Rubén Leiva, dijo que estuvo “haciendo averiguaciones sobre las cámaras se seguridad del predio y son de la provincia. Vamos a pedir las imágenes para identificar y determinar la zona de la agresión”, indicó. Asimismo, informó se está armando una lista de testigos en aras de establecer las circunstancias del hecho y la identidad de todos los involucrados.

