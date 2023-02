Crimen de Fernando Báez Sosa: uno de los periodistas agredidos por la familia de Máximo Thomsen dio detalles del ataque

escuchar

El periodista Gabriel Prósperi, de América Noticias, dio detalles hoy sobre la agresión que sufrió junto al camarógrafo Valentín Correa por parte de la familia de Máximo Thomsen, en Zárate, luego de que la Justicia condenara a cadena perpetua al joven y a cuatro de sus amigos, y a quince años de prisión a los restantes tres condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. “El tío vino por detrás y le pegó a traición a mi compañero, después la madre me tiró una botella de plástico”, relató el cronista.

La agresión ocurrió mientras el equipo hacía una transmisión en vivo que se interrumpió cuando el hermano de Rosalía, la madre de Thomsen, lo sorprendió con un golpe por la espalda.

Correa tuvo que ser asistido por un golpe en el mentón y un corte en el labio, por el que recibió tres puntos, además de otras heridas en el rostro. Tras el ataque, la cámara fue dañada y los periodistas continuaron su labor con custodia policial.

La agresión al equipo de América Noticias en Zárate

Prósperi relató cómo fue el ataque que sufrió el móvil desde el piso del ciclo Buenos Días América, conducido por Antonio Laje. Tras contar que el móvil se había apostado en la puerta de la casa de Máximo Thomsen luego del fallo, en cuya lectura el joven se descompensó sin perder la conciencia, el periodista explicó que el objetivo era tener la palabra de la familia, ya que la madre del condenado minutos antes le había echado la culpa a la prensa por lo que sufrió durante tres años su hijo.

“El que golpea es Diego Zárate, hermano de Rosalía, la madre de Thomsen. A esa persona no la advierto cuando estoy haciendo la crónica en vivo. Cuando giro veo salir del auto a la madre de Thomsen y al hermano [hijo de Rosalía], los encaro a ellos”, explicó.

Fue entonces que, según se ve en las imágenes, el hermano de Máximo, que sale antes que su madre del auto, le pregunta a Prósperi: “¿Todavía quieren más?”.

“Yo le pregunto ´por qué´ y entonces le pegan a Valentín y la madre me tira una botella de plástico, todos muy sacados, y otra persona sale de la casa y sale a pechearme a mí, aunque le decía al agresor ´tío basta´. Venía medio a protegerme y a sacarme”, dijo.

Rosalía Zárate, madre de Thomsen, quien era funcionaria de la Municipalidad de Zárate y que renunció tras la imputación de su hijo, le echó la culpa a los medios por la condena a perpetua de su hijo Télam

“Más tarde, cuando reviso el video, veo que el tío al salir del auto me rodea y Valentín, que lo había visto, me dice que creía el tipo me iba a pegar a mí, no pensó que se le iba a abalanzar por detrás”, detalló. “Nosotros no somos provocadores, no fuimos a violentar la privacidad de la familia”, dijo Prósperi y cuestionó: “No se dan cuenta de que avalan la idea generalizada que todos tienen sobre estos pibes condenados. Nunca pensé que nos venían a fajar”.

Además, el reportero indicó que la familia Thomsen, hace unas semanas, había agredido a un móvil del canal Crónica. “Aún no había fallo y también fueron violentos”, sumó el periodista.

De acuerdo a lo que explicaron, América le realizó a la familia una denuncia por lesiones y los periodistas en el piso señalaron la actitud “de temor” de unos de los fiscales que tomó la causa: “Ayer la Policía dijo que hay que detenerlo [al tío de Thomsen que golpeó al cámara], pero el fiscal le dijo ´no, solo notificalo´. No sabemos si será amigo”.

Ayer el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores dio a conocer la sentencia del juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

Los ocho recibieron condenas en el asesinato de Fernando Báez Sosa Diego Izquierdo - Télam

Máximo Thomsen, de 23 años; Luciano Pertossi, de 21 años; Ciro Pertossi, de 22; Enzo Comelli, de 22, y Matías Benicelli, de 23, fueron condenados a prisión perpetua. Los jueces los encontraron coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves [por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa]”.

Los otros tres acusados, Ayrton Viollaz, de 23; Lucas Pertossi, de 23; y Blas Cinalli, de 21, recibieron una pena de 15 años de prisión como “partícipes secundarios”.

