Misiones: un padre denunció a su expareja por azotar a su hijo de siete años con una caña

escuchar

A solo días de la condena a prisión perpetua contra la madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez, por el asesinato a golpes del niño de cinco años, un padre denunció en Misiones a su expareja por azotar a su hijo de siete con una caña. “No quiero que sea otro Lucio”, expresó el hombre, quien reclama ante la Justicia la tenencia del menor.

Según el sitio local Misiones Online, el padre de la víctima, identificado como Matías Emanuel Medina (32), se presentó ante la Policía luego de atestiguar las lesiones que su hijo Enzo presentaba en la espalda producto del castigo reiterado al que lo había sometido su madre. Por dicha situación, se trasladó a la Comisaría de la Mujer de Fátima, Posadas, y contó que tras volver de la casa de su expareja, llamada Rocío, el pequeño le contó: “Mamá me pegó con una tacuara, me tiró al piso y me siguió pegando”.

Ante las autoridades, el hombre afirmó que fue a buscar a Enzo a casa de su madre tras mantener una conversación telefónica con esta última que lo puso en estado de alerta. “Me dijo: ‘Recién le llamé la atención porque no me hace caso y se porta mal’. Entonces le dije que ponga en altavoz el celular y le pregunté a Enzo por qué lo había castigado, a lo que me dijo: ‘Papi no sé cómo hacer para que mi mamá no se enoje conmigo’”, contó y agregó: “Ahí la convencí de buscarlo y cuando lo traje a casa, cuando se estaba por bañar, vi lo brutales golpes que tenía. Casi no podía caminar, tenía la espalda toda morada y las partes genitales golpeadas también; tenía el cuerpo caliente, como afiebrado”.

Enzo, un niño de siete años fue brutalmente golpeado por su madre, Rocío F. en Posadas Gentileza: Misionesonline

La difusión del hecho motivó la condena de la mujer por parte de la opinión pública a nivel local y esto hizo que Rocío decidiera hacer declaraciones públicas. En diálogo con el citado medio, reconoció haber castigado a su hijo, pero acusó a su expareja de ser violento y sostuvo que su denuncia forma parte de una estrategia para quedarse con la tenencia del niño.

“No es que yo maltraté al chico ni nada, solo lo eduqué. No le pego, no lo maltrato, está bien alimentado. Pueden pasar a ver las condiciones en las que vivo y cómo lo tengo. Me parte el corazón que me hagan esto”, se defendió la madre de Enzo y aseguró: “Creo que yo, como cualquier madre, lo que hice es educar al chico. Por eso andan así como andan: son atrevidos y salen a robar porque no podés educarlos que ya te sacan un denuncia”.

Más tarde, se quejó de la repercusión mediática del caso y admitió: “Sí, capaz me pasé y le pegué un poquito de más”. Además, reconoció haberle enviado audios con amenazas a su expareja: “Fue por impulso”, se justificó.

No obstante, el relato del padre dista mucho del de Rocío. De acuerdo con el hombre, su hijo no quiere volver a la casa de su madre, con quien convive la mayor parte de la semana. “No quiero vivir más con mi mamá, ella me pega demasiado”, le habría pedido.

Se espera que en los próximos un médico forense de la Policía pueda ver al niño para constatar las agresiones. Entretanto, Medina permanece junto a su hijo y se rehúsa a dejar que el niño vuelva con su expareja.

LA NACION

Temas MisionesViolencia