Morena Rial: rechazaron el pedido de libertad condicional y continuará con arresto domiciliario

La jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, rechazó el pedido de libertad condicional presentado por la defensa de Morena Rial.

La hija del periodista y conductor de TV Jorge Rial, que fue condenada a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos ocurridos en casas de Villa Adelina, en San Isidro, y de Castelar, en Morón, goza del beneficio del arresto domiciliario.

En junio pasado, la jueza Coelho había homologado el acuerdo de juicio abreviado que habían firmado Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro a cargo de la investigación, y la defensa de Rial.

Tras el dictado de la sentencia, el abogado Marcelo D’Angelo, a cargo de la defensa de Rial, solicitó la excarcelación de su asistida “en términos de la libertad condicional”.

Morena Rial en el día en que la trasladaban al penal de Magdalena

Entonces, la magistrada le corrió vista al fiscal Ferrari para que dictamine sobre el pedido de la defensa. El representante del Ministerio Público se opuso. La jueza resolvió hoy.

“Si bien se acredita el requisito temporal que exige la ley, considero -mal que le pese al distinguido defensor [por D’Angelo]- que no se ha cumplido con el requisito subjetivo del cumplimiento regular de las reglas de conducta impuestas como condición de otorgamiento del beneficio del arresto domiciliario, dispuesto en los términos del artículo 159 del Código de Procesal Penal con fundamento en el cuidado de su hijo de menor de 5 años. Los incumplimientos injustificados de la prohibición de publicar contenidos en redes en el corto lapso transcurrido desde su imposición, hacen presumir que tampoco observará las reglas que se le puedan imponer como condición de la libertad”, explicó la magistrada al fundamentar el rechazo al a la solicitud de excarcelación.

El 11 de marzo pasado, cuando se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario, se le fijaron una serie de pautas de conductas que la joven debía cumpliar la prohibición de acceso a redes sociales. Pero, para la Justicia, incumplió las reglas que se le impusieron.

Según el expediente judicial, el 29 de abril pasado, Rial, de 27 años, se “constataron publicaciones en la cuenta de la encartada de la red social Instagram con incitación a la violencia y a la conspiración social por la muerte de un amigo en una comisaría en Córdoba. El 4 de mayo pasado, por lo que se celebró una nueva audiencia con presencia de las partes, donde la imputada brindó sus explicaciones junto con sus tutores, quienes nuevamente se comprometieron a vigilar el cumplimiento de todas las reglas y prevenir la repetición”.

Pero, en las últimas horas, la Justicia dio por acreditado un nuevo incumplimiento de Rial: una publicación en el perfil de Instragram de la joven con “una invitación a hacer apuestas”, según se desprende de la resolución firmada por la jueza Coelho.

“No siendo atendibles las extensas aclaraciones formuladas al respecto por el distinguido Defensor, toda vez que se encuentra probado que la publicación se realizó, por lo menos, 17 horas antes de la visualización efectuada por la suscripta el lunes pasado [por anteayer] a las 11, conforme surge de la fotografía contenida en el informe actuarial y la filmación de la publicación realizada con el teléfono celular de la suscripta, que como todos los medios digitales posee time stamp, logs y metadatos que acreditan que en ese momento la ‘historia’ estaba publicada en la cuenta de la imputada", sostuvo la jueza Coelho al explicar su decisión de rechazar el pedido de libertad condicional.

Morena Rial está condenada por una serie de robos Policía Bonaerense

Ayer, antes de que la jueza Coelho firmara su resolución, el abogado D’Angelo había presentado un escrito donde hizo una serie de aclaraciones sobre la publicación de Instagram que, según la Justicia, hizo Rial.

“La fotografía a que alude el informe actuarial fue subida al perfil de Instagram de mi asistida el día 14 de diciembre de 2025, y fue tomada con anterioridad a esa fecha, cuando la señorita Rial se encontraba en libertad. Es decir, el contenido preexiste en casi tres meses a la audiencia del 11 de marzo de 2026 en la que se impusieron las reglas de conducta cuya violación se informa. La fecha de carga de una publicación de Instagram no es materia opinable ni depende del dicho de la imputada, es un dato objetivo que la propia plataforma exhibe junto a cada publicación y que consta en los registros del prestador del servicio, de modo que su verificación se encuentra al alcance inmediato del Tribunal por los medios de prueba que se ofrecen en el apartado VI. A mayor abundamiento, acompaño al presente una fotografía de la señorita Rial tomada por ella misma en el día de ayer, 6 de julio de 2026, en la que puede observarse que su corte y color de pelo actuales no coinciden con los que presenta en la fotografía obtenida. La simple comparación de ambas imágenes evidencia, de manera perceptible a simple vista y sin necesidad de conocimiento técnico alguno, que la fotografía advertida en el perfil es de data muy anterior y no refleja la apariencia actual de mi asistida”, había explicado el abogado defensor.

Pero, como se dijo, para la jueza Coelho se acreditó que la publicación en Instagram había sido el fin de semana pasado. Y, al resolver no hacer lugar al pedido de libertad condicional, mantuvo y amplió las reglas de conducta que debe cumplir Rial y dispuso la obligación de someterse a “una evaluación y seguimiento psiquiátrico y un tratamiento psicológico, de los que deberá rendir cuenta en el término de diez días desde su notificación”, según la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

Rial había sido detenida por un robo ocurrido el 18 de enero de 2025 cerca de las 22 en una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina. El inmueble estaba vacío: sus propietarios estaban de vacaciones en Pinamar.

División de roles

“El día 18 de enero pasado [por 2025], cerca de las 22, Rial −vistiendo un vestido corto rojo y zapatos blancos−, Luna González, Alan Martín Fernández, Lautaro Tomás Ledesma y un quinto delincuente cuya identidad a la fecha se ignora, mediante un plan previamente acordado con clara división de roles, se constituyeron con fines de robo, y a bordo del rodado marca Peugeot 207 blanco conducido por Rial, en la vivienda de la calle José María Moreno 27..., en Villa Adelina, en San Isidro. Ello, aprovechándose de la ausencia de sus moradores, con el fin de apoderarse ilegítimamente de bienes muebles y efectos de valor que pudieran hallarse en la propiedad”, había detallado el fiscal Ferrari en un dictamen presentado durante la investigación.

Los delincuentes que irrumpieron en la casa de Villa Adelina fueron Ledesma y un ladrón que, por el momento, no fue identificado. Rial, González y Fernández se quedaron en el auto.

“Ledesma y su cómplice, ya en la puerta de la propiedad, y tras haber interrumpido el suministro de energía de la casa, bajando manualmente, para ello, la llave térmica empotrada en una pared lateral, sortearon desde la vía pública el perímetro de reja de dos metros de altura, accediendo de ese modo al patio delantero interno de la finca que los condujo al frente de la propiedad. Allí, utilizando las herramientas que llevaban en sus mochilas, forzaron los barrotes de las rejas de una de las ventanas y levantaron la persiana de madera, accediendo de este modo al interior de la vivienda. Una vez allí revolvieron los diferentes ambientes en busca de pertenencias, apoderándose ilegítimamente al menos de una notebook”, según el expediente judicial.

Tras el robo, el auto conducido por Rial fue filmado en una estación de servicio situada en la avenida Fondo de la Legua y El Indio, en Villa Adelina. En los baños de ese establecimiento, la joven se cruzó con una mujer policía que revistaba en el Comando de Patrullas de San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La uniformada la reconoció y le dijo: “Vos sos More”. La influencer le respondió: “Ah, sí, amor”. Cuando volvió al patrullero, la testigo le dijo a su compañero que había visto a “una famosa”.

Pocos minutos después, la uniformada y su compañero fueron desplazados por el Comando Radioeléctrico hasta una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina, porque se había activado una alarma. Era la casa en la que, según la Justicia, cometió el robo la banda que integra Morena Rial.

La filmación que complica a Morena Rial

Rial también fue imputada por un robo ocurrido en Castelar en enero pasado, de donde la banda huyó con un botín de 32.000 dólares, 50 cargadores de iPhone, 25 auriculares marca Apple y diez perfumes de origen árabe, entre objetos de valor.

En una ampliación de su declaración indagatoria, Rial negó su participación en el robo ocurrido en Castelar, pero sí contó lo sucedido en Villa Adelina, aunque sostuvo que los jóvenes que habían irrumpido en la propiedad de San Isidro le habían asegurado que no habían “encontrado nada”.

También contó que al día siguiente uno de los integrantes de la banda le dijo que necesitaba a alguien que manejara porque tenían “marcada” una casa para ir a robar en Martínez, San Isidro.

“Me dijo textualmente: ‘Tengo una casa con dólares y brillo’, pero me negué a acompañarlos”, sostuvo Rial en su indagatoria.

Para el fiscal Ferrari, “las evidencias reunidas en orden a los encartados poseen entidad convictiva suficiente, a criterio de este Ministerio Público Fiscal, para tener por probadas, con el grado de provisoriedad que requiere esta instancia procesal, sus responsabilidades criminales en los hechos que conforman la plataforma fáctica. En suma, la evidencia demuestra la responsabilidad de los encartados en los hechos y todos los elementos de juicio antes señalados permiten concluir fundadamente que los imputados tuvieron pleno dominio sobre los hechos materia de la imputación”.

Ledesma y Fernández también fueron condenados en un juicio abreviado. González, la otra joven que integraba la banda, continúa prófuga.