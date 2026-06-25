San Fernando: una pelea entre vecinos terminó a los tiros y con un chico de 13 años baleado en la cabeza

Una pelea entre vecinos de un barrio de San Fernando, en la zona norte del conurbano, terminó a los tiros y con dos heridos de bala. Una de las víctimas, un adolescente de 13 años, recibió un balazo en el cráneo y un hombre de 55 fue baleado en la espalda.

Una pelea entre vecinos de San Fernando terminó a los tiros

Por el ataque a balazos fueron detenidos cuatro sospechosos, entre los que se encuentra el supuesto autor de los disparos, un joven de 18 años.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes policiales, el hecho ocurrió ayer a las 17 en Junín al 3500, en el barrio Aviación, de San Fernando.

Personal del Comando de Patrullas de San Fernando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegó a la escena de los hechos tras una llamada al 911 que alertó sobre una pelea y “detonaciones de arma de fuego”.

“En el momento en que llegaron los uniformados, se encontraron con Claudio Fabián B., de 55 años, herido en la zona dorsal con orificio de entrada y salida. Emanuel D., de 13, presentaba una herida en la zona craneal. El proyectil, que no ingresó en la cavidad craneal, provocó una fractura. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital de la zona”, dijeron las fuentes consultadas.

La discusión habría comenzado cuando los agresores reclamaban al grupo del que formaban parte las víctimas la devolución de una vivienda. La secuencia del ataque quedó grabada por una cámara de seguridad instalada a pocos metros de distancia.

“Personal del Comando de Patrullas, tras tareas investigativas, análisis de imágenes y declaraciones testimoniales, logró identificar a los autores materiales del hecho y establecer que se habían escapado en una camioneta Ford EcoSport”, agregaron los informantes.

Finalmente, detectives de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la policía bonaerense, a cargo del comisario Lucas Borge, lograron interceptar el vehículo y detener a cuatro sospechosos.

Entre los detenidos se encontraría el supuesto tirador, un joven de 18 años. También fue apresado su padre, Marcelo A., de 37 y con antecedentes por robo, portación ilegal de armas y atentado y resistencia a la autoridad. Había recuperado la libertad el 29 de agosto de 2024 desde la Unidad 42 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), situada en Florencio Varela.