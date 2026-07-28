Dos jóvenes resultaron gravemente heridos después de que su auto perdiera el control y chocara en Berazategui

Dos jóvenes de 18 años resultaron gravemente heridos tras protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad bonaerense de Berazategui, donde el auto en el que viajaban perdió el control, chocó y se incendió. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio, que captaron la secuencia completa del siniestro.

El episodio ocurrió en la intersección de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle 17. Según se observa en las imágenes, el vehículo perdió el control tras pasar por una boca de tormenta sin tapa ubicada sobre la calzada.

Accidente en Berazategui

A partir de ese momento, el automóvil comenzó a dar varios trompos sobre el asfalto. Instantes después, colisionó contra un árbol, impactó a otro vehículo y finalmente se incendió, en una secuencia que quedó registrada por las cámaras de vigilancia instaladas en la zona.

De acuerdo con lo consignado por el medio El Nacional La Matanza, los dos ocupantes del vehículo, ambos de 18 años, fueron trasladados de urgencia a un centro de salud. Los jóvenes continúan internados con heridas de gravedad, aunque por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre su estado de salud.

Tras el accidente, vecinos del lugar volvieron a reclamar por el estado de la calzada y señalaron que las condiciones de las calles en ese sector de Berazategui ya habían generado preocupación. En ese contexto, insistieron en la necesidad de realizar tareas de mantenimiento para evitar nuevos episodios similares.

Choque contra un cantero en Córdoba

En otro accidente de tránsito registrado recientemente, un automóvil chocó contra un cantero central en la ciudad de Córdoba y una mujer sufrió múltiples traumatismos.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en la intersección de avenida Colón y Nicolás Rodrigo Peña, en el barrio Alberdi, uno de los principales accesos al sector oeste de la capital provincial.

Por causas que aún son materia de investigación, un Renault Logan que circulaba por la avenida colisionó violentamente contra el cantero central. El impacto provocó importantes daños materiales en el vehículo y motivó la intervención de los servicios de emergencia.

un automóvil chocó contra un cantero central en la ciudad de Córdoba y una mujer sufrió múltiples traumatismos

En el automóvil viajaban cuatro personas: el conductor, otro hombre y dos mujeres. Como consecuencia del choque, una de las ocupantes fue trasladada al Hospital de Urgencias con múltiples traumatismos, mientras que el resto de los ocupantes permaneció en el lugar y las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.