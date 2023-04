San Nicolás: encontraron piernas en un basural y sospechan que son las de José Luis Silva, el anciano amputado

escuchar

Un inesperado hallazgo en la ciudad bonaerense de San Nicolás motivó el inicio de una causa judicial y abrió un posible nuevo capítulo en la historia de la familia de José Luis Silva, el anciano que falleció días atrás luego de que se le amputaran las piernas como parte de un procedimiento médico. Es que, precisamente, un par de miembros inferiores fueron encontrados esta semana por un perro en un basural del distrito, lo que generó la sospecha de que se trata de los mismos que le fueron removidos al hombre.

Con motivo del descubrimiento se inició una investigación a cargo del fiscal Martín Mariezcurrena, cuya principal hipótesis vincula, en efecto, el reciente hallazgo con la amputación de las piernas de Silva. Esta posibilidad se relaciona con el relato de la hija del fallecido, Liliana, quien manifestó que la clínica San Nicolás -donde el hombre fue operado- le pidió que retirase los miembros inferiores porque “no contaban con los residuos patológicos para desecharlos”.

Según publica el sitio local La Opinión, los restos humanos fueron hallados junto a otros residuos patogénicos como “ampollas de remedios, jeringas, zondas, mangueritas y algunos papeles”. Los investigadores buscaron en un primer momento determinar si su presencia allí obedecía a la comisión de un crimen, posibilidad que se desestimó de manera preliminar. De esta forma, la causa se centró en la posible “disposición inadecuada de residuos patogénicos”, regulada por normativa vigente en el Ministerio de Salud.

“A esta altura hay serias sospechas de esa vinculación” con el caso de Silva, dijo el fiscal Mariezcurrena y confirmó que ya se contactó con una de las hijas del fallecido para comunicarle lo ocurrido. “Vamos a tomar muestras de la familia para determinar la identidad de esos restos”, anticipó.

De acuerdo con el citado medio, en este contexto tuvo lugar una presentación en la Comisaría primera de San Nicolás que llamó la atención de los investigadores. Hasta allí se trasladó esta semana un empleado del centro de salud cuestionado para “denunciar que habían sustraído de la clínica algunas cosas, entre las que se encontraban estos restos”. Eso ocurrió, según el fiscal, luego de conocido el hallazgo de las piernas.

La zona del hallazgo de las piernas en San Nicolás Gentileza: El Norte

“Tienen que venir a retirar los miembros”

La investigación en curso tiene lugar luego de que Liliana, la hija de Silva, hiciera pública una acusación contra la clínica San Nicolás por haberle pedido presuntamente que se llevara las piernas de su padre.

La mujer contó que por demoras de PAMI en la derivación de su familiar a un nuevo médico luego de que el suyo se jubilara, el hombre tuvo que ser internado de urgencia en la mencionada institución. “Después de casi un día esperando para el traslado, mientras las horas pasaban y el dolor era insostenible, llegué con él a la clínica San Nicolás, donde el cuadro cada vez fue peor. ‘Si lo hubieses traído antes, le salvaban las piernas, incluso la vida’, fueron las textuales palabras del médico de guardia y otros especialistas. Nadie entendía por qué dejaron pasar tanto”, lamentó.

Después de permanecer internado en el centro de salud, a Silva debieron amputarle las piernas. Luego de la intervención, regresó con su familia a San Pedro para comenzar la rehabilitación. Fue en ese momento que Liliana dijo haber recibido una inesperada llamada de la clínica.

“Parece chiste, pero recibo una llamada de la clínica de San Nicolás. Atiendo y me dicen: ‘Mire, yo le tengo que contar que el doctor parece que se olvidó de informarle que tienen que venir a retirar los miembros que le amputaron a su papá”, recordó la mujer. Según afirmó, en la institución “aparentemente no contaban con los residuos patológicos para desecharlos”. “Una empleada de la clínica me dijo: ' Eso se crema y se pone en una urna. Entonces, cuando su papá termina de morirse usted junta todo. O se ponen las piernas en un ataúd chiquito’. Yo le dije: ‘¿Usted me está diciendo en serio?’”, agregó la mujer. Finalmente, el centro de salud dijo que se haría cargo del procedimiento.

Tras el mencionado episodio y debido al empeoramiento de su estado de salud, José Luis falleció el último domingo.

LA NACION

Temas San Pedro