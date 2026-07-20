Santa Fe: dos muertos y dos heridos graves tras un choque entre un auto y una camioneta 4x4

SANTA FE.- Dos personas muertas y dos gravemente heridas dejó como saldo un choque frontal entre un automóvil y una camioneta 4x4. El mortal siniestro vial ocurrió en la ruta provincial 14, en jurisdicción de Christophersen, en el departamento de General López, situado a 374 kilómetros al sur de esta capital.

Según confirmaron fuentes de la investigación, el accidente ocurrió ayer y las víctimas fatales fueron un hombre con domicilio en el partido bonaerense de General Villegas y una mujer oriunda de la ciudad santafecina de Máximo Paz, cuyas identidades aún no fueron informadas.

Otras dos personas que resultaron heridas debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto. Según se informó, ambos heridos quedaron internados en terapia intensiva.

Por otra parte, los ocupantes de la camioneta 4x4, una Toyota Hilux, lograron salir del vehículo por sus propios medios y presentaron golpes y lesiones que, en principio, fueron catalogadas como leves.

El operativo de emergencia se activó luego de que el hospital local diera aviso al cuartel de Bomberos Voluntarios de María Teresa. Tras informar inmediatamente a sus pares de San Gregorio por cuestiones de jurisdicción, se desplegó un importante contingente de rescate bajo la coordinación del Jefe del Cuerpo Activo, Danilo Godoy.

En el lugar, los integrantes de los servicios de emergencia comprobaron que tres personas permanecían atrapadas en el interior de un Chevrolet Corsa. El personal procedió a la estabilización del vehículo y comenzó con las complejas tareas de rescate, utilizando herramientas hidráulicas para lograr liberar a los ocupantes, dos de los cuales murieron en el lugar.

Las causas y circunstancias que derivaron en la fatal colisión frontal son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó los peritajes correspondientes para elevar luego el informe a la fiscalía de turno en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Venado Tuerto, que actúa por jurisdicción.

La ruta provincial 14 es una carretera santafecina de 224 kilómetros, situada en el sur de la provincia. Está parcialmente pavimentada, ya que en un tramo de aproximadamente 50 kilómetros, entre la ruta provincial 93 y la ruta nacional 8, de su traza nunca fue pavimentada.