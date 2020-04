Secuestro de autos en la Panamericana durante los controle de cumplimiento del aislamiento social sanitario, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus Covid-19 Crédito: Policía bonaerense

8 de abril de 2020 • 19:23

La policía bonaerense secuestró más de veinte vehículos durante los controles realizados por efectivos de la fuerza de seguridad provincial en la Panamericana, antes del peaje del cruce con la ruta 197.

Estos operativos fueron reforzados para evitar que la gente aproveche para trasladarse en el inicio del feriado largo de la Semana Santa. Por tal motivo, más de 70 efectivos se desplegaron en los seis carriles de la autopista, antes de la bifurcación de los ramales Pilar y Campana, y exigieron a los automovilistas que presenten el certificado obligatorio para justificar la necesidad de circular. El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

A las 18, como consecuencia de los controles, se formó una fila de más de tres kilómetros de vehículos. Las demoras se hicieron más extensas cuando los conductores no tenían el certificado único de circulación y comenzaron a exponer un glosario de excusas ante los policías.

Todos los vehículos secuestrados serán remitidos a un playón y los propietarios podrán solicitar la devolución del rodado ante uno de los dos juzgados federales de San Isidro. Aunque este trámite podría demorarse hasta que termine el aislamiento obligatorio, social y preventivo, debido a que las dependencias judiciales funcionan con las guardias mínimas.

Según fuentes policiales, los conductores de esos vehículos no poseían el permiso de circular otorgado por el Gobierno nacional y no pudieron justificar qué hacían en la autopista, cuando está prohibido trasladarse si no se desempeñan en algunas de las actividades detalladas en el DNU 260/2020 y su ampliatorio y modificatorio 297/2020.

Además, no poseer el certificado único de circulación, uno de los automovilistas llevaba colchones y el respaldar de una cama en el techo de su Peugeot 207 gris. También hubo casos de conductores que no contaban con la documentación exigida para transitar.

Berni admitió que se registró un aumento en la circulación de vehículos en los accesos a la Capital, pero no se observó la presencia de turistas, al supervisar el control que la policía provincial realizó en la Panamericana para evitar que se produzcan desplazamientos de personas a countries del conurbano y diversos centros turísticos del país durante el feriado de Semana Santa.

Cuatro kilómetros más adelante, en el peaje de la rua 9, se realizaba un segundo control, a cargo de efectivos de la Prefectura. Allí concurrieron la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.