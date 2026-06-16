Secuestraron 2200 álbumes del Mundial 2026 ingresados de contrabando y valuados en 100 millones de pesos

Más de 2200 álbumes oficiales del Mundial de Fútbol FIFA 2026, valuados en alrededor de 100 millones de pesos, fueron secuestrados al cabo de una investigación por presunto contrabando que también permitió descubrir un depósito con mercadería importada sin documentación respaldatoria por otros 98 millones de pesos.

El caso salió a la luz en medio de la fuerte demanda generada por el lanzamiento de la colección oficial del Mundial. Mientras las figuritas comenzaron a comercializarse en distintos puntos del país, la escasez de álbumes provocó faltantes en kioscos y comercios, situación que favoreció la aparición de circuitos informales de venta y abastecimiento.

El operativo, monitoreado por el Ministerio de Seguridad Nacional y llevado adelante por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), permitió detectar el ingreso al país de álbumes de origen brasileño que eran comercializados sin la documentación aduanera correspondiente.

Los 2200 álbumes de figuritas secuestrados, ingresados ilegalmente a la Argentina Ministerio de Seguridad

El hallazgo inicial se produjo a fines de mayo, cuando fueron interceptados dos vehículos que transportaban una importante cantidad de ejemplares de la colección oficial de Panini.

Tras las verificaciones realizadas por personal especializado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se confirmó que la carga estaba compuesta por 2200 álbumes del Mundial FIFA 2026 cuyo ingreso legal al país no pudo ser acreditado. La mercadería fue valuada en aproximadamente 100 millones de pesos y quedó secuestrada por orden judicial.

Por disposición del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N°8, a cargo de Gustavo Meirovich, los dos involucrados fueron detenidos.

Uno de los delincuentes detenidos por el tráfico ilegal de figuritas del Mundial 2026 Ministerio de Seguridad

La pesquisa continuó y eso condujo a los investigadores a un depósito ubicado en Lanús que funcionaba como centro de almacenamiento y distribución de distintos productos importados.

Durante un allanamiento realizado en ese predio se secuestraron más de 1500 prendas de vestir, 170 TV Box, 80 vasos térmicos, 30 equipos de aire acondicionado, 40 proyectores, 90 auriculares, siete notebooks, 110 cargadores, 10 reproductores de DVD, 60 gamepads, 20 aspiradoras y 20 pistolas de hidrogel, entre otros artículos.

Según las estimaciones incorporadas al expediente, la mercadería hallada en ese depósito tenía un valor cercano a los 98 millones de pesos.

La investigación quedó encuadrada en una causa por presunta infracción al Código Aduanero y busca determinar el alcance de la maniobra comercial, el origen de los productos y los canales utilizados para su distribución.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que la aparición de álbumes del Mundial en el mercado informal llamó la atención debido a la escasa disponibilidad que existía en los circuitos comerciales tradicionales, lo que incrementó notablemente su valor de reventa y generó una demanda sostenida entre coleccionistas y fanáticos del fútbol.