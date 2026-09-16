Secuestraron 52 kilos de MDMA, droga para fabricar un millón de dosis de éxtasis valuadas en US$16,2 millones

La importación de una furgoneta Opel Combo desde el puerto de Amberes, Bélgica, fue una puesta en escena para intentar ocultar una operación de narcotráfico: 52 kilos de metilendioximetanfetamina (MDMA), sustancia base de la droga conocida como éxtasis, de alto consumo en fiestas electrónicas.

Se trata de un golpe mayúsculo: aquella cantidad de MDMA está valuada en 2.340.000 dólares en el mercado ilegal, pero con ella se podría producir un millón de dosis de éxtasis y, con la venta unitaria, el producto final superaría los 16 millones de dólares, o más de 25.000 millones de pesos, según estimaciones oficiales.

El plan criminal fue desbaratado por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dado que se realizó en el ámbito portuario, en el contexto de una importación, según informaron a LA NACION fuentes de la ex AFIP y del Ministerio de Seguridad Nacional.

“Histórico: el mayor secuestro de drogas sintéticas de la historia”, sostuvo la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de la red social X.

La furgoneta donde está oculta la carga Arca

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